"stc" عن شكوى أهالي "قادسية الرياض": الانتهاء من تشغيل البرج قبل نهاية مايو

أوضحت أن توصيله بالشبكة يتطلب العديد من الأعمال الميدانية والتقنية

تفاعلت شركة stc مع شكوى أهالي حي القادسية بالرياض؛ بسبب "تركيب برج الاتصالات، ولكن دون تشغيل"، مبينةً أنها سارعت بإنشاء موقع الجوال الجديد تحت مسمى ZRU163 الذي يتوقع الانتهاء منه قبل نهاية شهر مايو القادم.

جاء ذلك رداً على ما نشرته "سبق" على لسان أهالي الحي بتاريخ السبت 14/ 3/ 2020م تحت عنوان "أهالي القادسية: شهر ونصف الشهر على تركيب برج الاتصالات دون تشغيل.. و"التعليم" تزيد معاناتنا".

وقالت الشركة: يتطلب توصيل موقع الجوال الجديد بالشبكة العديد من الأعمال الميدانية والتقنية.