ما سبب الاختلاف بين طول الليل والنهار؟ .. المسند يسأل ويجيب

قال: بالنسبة للرياض آخر غروب متأخر 05:04 يقع آخر نوفمبر

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن السبب وراء الاختلاف في طول الليل والنهار، ووقتَي الشروق والغروب هو ميلان محور الأرض 23.5درجة، وكون فلك الأرض حول الشمس ليس دائرياً بشكل تام.

وبيّن عبر حسابه في "تويتر": وفقاً لـ #الرياض آخر غروب متأخر (05:04) يقع في العشر الأخيرة من نوفمبر، ويستمر للعشر الأولى من ديسمبر، وأطول ليل (13:24) وأقصر نهار (10:36) يكون بُعيد منتصف ديسمبر، وآخر شروق متأخر (06:39) يكون في العشر الأوسط من يناير.