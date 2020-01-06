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عن فئة أفضل أداء.. ممثل مصري يحصد جائزة "جولدن جلوب"

تُعد أهم وأشهر الأحداث الفنية التي ينتظرها مشاهير العالم سنويًّا

فاز الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف، ليل الأحد الاثنين، بجائزة "جولدن جلوب" عن فئة أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي.

وحفلُ توزيع جوائز الجولدن جلوب 2020؛ هي الدورة الـ77 من الجائزة، التي تُعد من أهم وأشهر الأحداث الفنية، التي ينتظرها مشاهير العالم سنويًّا، ويقام قبل شهر واحد فقط من حفل توزيع الأوسكار.

وقال يوسف وهو يتسلم الجائزة: "لقد قدّمنا عرضًا محددًا للغاية حول عائلة عربية مسلمة تعيش في ولاية نيو جيرسي؛ وهذا يعني الكثير ليتم الاعتراف به على هذا المستوى".

وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية": "أود أن أشكر كل من شارك، المنتجون هم عائلتي وأمي وأبي.. حيث كانت أمي تتجذر لمايكل دوغلاس. المصريون يحبون مايكل دوغلاس، لا أعرف إذا كنت تعرف هذا؛ لكن هذا يعني كثيرًا، شكرًا لك".

ونال رامي يوسف شهرة واسعة عند قيامه بدور رامي حسن في المسلسل الكوميدي "رامي"، وظهرت أولى حلقاته في 19 أبريل الماضي، وتدور أحداث المسلسل حول الجيل الأول من المهاجرين، حول عائلة مسلمة تعيش في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

يُذكر أن رامي يوسف وُلد في 26 مارس 1991 في نيويورك لأب وأم مصريين، وبدأ الجمهور الأمريكي التعرف عليه عند ظهوره للمرة الأولى في برنامج "ذا لات شو" مع ستيفن كولبير في عام 2017.

رامي يوسف جائزة جولدن جلوب

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عن فئة أفضل أداء.. ممثل مصري يحصد جائزة "جولدن جلوب"
سبق

فاز الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف، ليل الأحد الاثنين، بجائزة "جولدن جلوب" عن فئة أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي.

وحفلُ توزيع جوائز الجولدن جلوب 2020؛ هي الدورة الـ77 من الجائزة، التي تُعد من أهم وأشهر الأحداث الفنية، التي ينتظرها مشاهير العالم سنويًّا، ويقام قبل شهر واحد فقط من حفل توزيع الأوسكار.

وقال يوسف وهو يتسلم الجائزة: "لقد قدّمنا عرضًا محددًا للغاية حول عائلة عربية مسلمة تعيش في ولاية نيو جيرسي؛ وهذا يعني الكثير ليتم الاعتراف به على هذا المستوى".

وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية": "أود أن أشكر كل من شارك، المنتجون هم عائلتي وأمي وأبي.. حيث كانت أمي تتجذر لمايكل دوغلاس. المصريون يحبون مايكل دوغلاس، لا أعرف إذا كنت تعرف هذا؛ لكن هذا يعني كثيرًا، شكرًا لك".

ونال رامي يوسف شهرة واسعة عند قيامه بدور رامي حسن في المسلسل الكوميدي "رامي"، وظهرت أولى حلقاته في 19 أبريل الماضي، وتدور أحداث المسلسل حول الجيل الأول من المهاجرين، حول عائلة مسلمة تعيش في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

يُذكر أن رامي يوسف وُلد في 26 مارس 1991 في نيويورك لأب وأم مصريين، وبدأ الجمهور الأمريكي التعرف عليه عند ظهوره للمرة الأولى في برنامج "ذا لات شو" مع ستيفن كولبير في عام 2017.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
08:58 AM

عن فئة أفضل أداء.. ممثل مصري يحصد جائزة "جولدن جلوب"

تُعد أهم وأشهر الأحداث الفنية التي ينتظرها مشاهير العالم سنويًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,022

فاز الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف، ليل الأحد الاثنين، بجائزة "جولدن جلوب" عن فئة أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي.

وحفلُ توزيع جوائز الجولدن جلوب 2020؛ هي الدورة الـ77 من الجائزة، التي تُعد من أهم وأشهر الأحداث الفنية، التي ينتظرها مشاهير العالم سنويًّا، ويقام قبل شهر واحد فقط من حفل توزيع الأوسكار.

وقال يوسف وهو يتسلم الجائزة: "لقد قدّمنا عرضًا محددًا للغاية حول عائلة عربية مسلمة تعيش في ولاية نيو جيرسي؛ وهذا يعني الكثير ليتم الاعتراف به على هذا المستوى".

وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية": "أود أن أشكر كل من شارك، المنتجون هم عائلتي وأمي وأبي.. حيث كانت أمي تتجذر لمايكل دوغلاس. المصريون يحبون مايكل دوغلاس، لا أعرف إذا كنت تعرف هذا؛ لكن هذا يعني كثيرًا، شكرًا لك".

ونال رامي يوسف شهرة واسعة عند قيامه بدور رامي حسن في المسلسل الكوميدي "رامي"، وظهرت أولى حلقاته في 19 أبريل الماضي، وتدور أحداث المسلسل حول الجيل الأول من المهاجرين، حول عائلة مسلمة تعيش في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

يُذكر أن رامي يوسف وُلد في 26 مارس 1991 في نيويورك لأب وأم مصريين، وبدأ الجمهور الأمريكي التعرف عليه عند ظهوره للمرة الأولى في برنامج "ذا لات شو" مع ستيفن كولبير في عام 2017.

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