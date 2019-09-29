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خلال 9 أشهر.. 32 ميدالية حصدها طلاب المملكة دوليّاً وإقليميّاً

إنجازات تسجل لعام 2019 وتعد من أقوى المشاركات

بلغ إجمالي مشاركات طلاب وطالبات المملكة في المسابقات والأولمبيادات الدولية والإقليمية؛ 11 مشاركة للعام 2019 حصلوا خلالها على 32 ميدالية.

وحقق طلاب المملكة في أولمبياد آسيا و"الباسفيك" للرياضيات، ثلاث ميداليات فضية، و4 برونزية، وأربع شهادات تقدير، وفي أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات في أوكرانيا حققت طالبات المملكة ميدالية فضية، وأخرى برونزية، وشهادة تقدير.

وتقدمت المملكة في أولمبياد الرياضيات في المملكة المتحدة بحصول طلابنا على خمس ميداليات (4 برونزية، وميدالية فضية)، وفي أولمبياد الكيمياء الدولي بفرنسا حصل الطلاب السعوديون على ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، وفي الأولمبياد الآسيوي للفيزياء المقام في أستراليا حقق طلابنا ميدالية برونزية.

وفي "ملدوفا" حيث أولمبياد البلقان للرياضيات حققت المملكة ميدالية فضية، وثلاث ميداليات برونزية، كما نال الطلاب في أولمبياد البلقان للناشئين في الرياضيات المقامة في قبرص خمس ميداليات (ميداليتين ذهبيتين، وميداليتين فضيتين، وميدالية برونزية)، وحصدت المملكة خمس جوائز كبرى وثلاث جوائز خاصة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة المقام في الولايات المتحدة الأمريكية من 12-17/ مايو/ 2019.

وحصدت المملكة في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء بجمهورية "لاتفيا" ميداليتين ذهبية وبرونزية، وحقق طالب سعودي الميدالية البرونزية في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في أذربيجان.

وتصنف تلك المسابقات كمسابقات عالمية سنوية عالية المستوى، وتعد من أقوى المنافسات العلمية لطلاب التعليم العام، وهي تشمل عدة تخصصات، وتعقد في فصل الصيف باستضافة إحدى الدول المشاركة بمشاركة ما يزيد على 100 دولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال 9 أشهر.. 32 ميدالية حصدها طلاب المملكة دوليّاً وإقليميّاً
سبق

بلغ إجمالي مشاركات طلاب وطالبات المملكة في المسابقات والأولمبيادات الدولية والإقليمية؛ 11 مشاركة للعام 2019 حصلوا خلالها على 32 ميدالية.

وحقق طلاب المملكة في أولمبياد آسيا و"الباسفيك" للرياضيات، ثلاث ميداليات فضية، و4 برونزية، وأربع شهادات تقدير، وفي أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات في أوكرانيا حققت طالبات المملكة ميدالية فضية، وأخرى برونزية، وشهادة تقدير.

وتقدمت المملكة في أولمبياد الرياضيات في المملكة المتحدة بحصول طلابنا على خمس ميداليات (4 برونزية، وميدالية فضية)، وفي أولمبياد الكيمياء الدولي بفرنسا حصل الطلاب السعوديون على ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، وفي الأولمبياد الآسيوي للفيزياء المقام في أستراليا حقق طلابنا ميدالية برونزية.

وفي "ملدوفا" حيث أولمبياد البلقان للرياضيات حققت المملكة ميدالية فضية، وثلاث ميداليات برونزية، كما نال الطلاب في أولمبياد البلقان للناشئين في الرياضيات المقامة في قبرص خمس ميداليات (ميداليتين ذهبيتين، وميداليتين فضيتين، وميدالية برونزية)، وحصدت المملكة خمس جوائز كبرى وثلاث جوائز خاصة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة المقام في الولايات المتحدة الأمريكية من 12-17/ مايو/ 2019.

وحصدت المملكة في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء بجمهورية "لاتفيا" ميداليتين ذهبية وبرونزية، وحقق طالب سعودي الميدالية البرونزية في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في أذربيجان.

وتصنف تلك المسابقات كمسابقات عالمية سنوية عالية المستوى، وتعد من أقوى المنافسات العلمية لطلاب التعليم العام، وهي تشمل عدة تخصصات، وتعقد في فصل الصيف باستضافة إحدى الدول المشاركة بمشاركة ما يزيد على 100 دولة.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
07:56 PM

خلال 9 أشهر.. 32 ميدالية حصدها طلاب المملكة دوليّاً وإقليميّاً

إنجازات تسجل لعام 2019 وتعد من أقوى المشاركات

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عيسى الحربي - الرياض
1
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بلغ إجمالي مشاركات طلاب وطالبات المملكة في المسابقات والأولمبيادات الدولية والإقليمية؛ 11 مشاركة للعام 2019 حصلوا خلالها على 32 ميدالية.

وحقق طلاب المملكة في أولمبياد آسيا و"الباسفيك" للرياضيات، ثلاث ميداليات فضية، و4 برونزية، وأربع شهادات تقدير، وفي أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات في أوكرانيا حققت طالبات المملكة ميدالية فضية، وأخرى برونزية، وشهادة تقدير.

وتقدمت المملكة في أولمبياد الرياضيات في المملكة المتحدة بحصول طلابنا على خمس ميداليات (4 برونزية، وميدالية فضية)، وفي أولمبياد الكيمياء الدولي بفرنسا حصل الطلاب السعوديون على ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، وفي الأولمبياد الآسيوي للفيزياء المقام في أستراليا حقق طلابنا ميدالية برونزية.

وفي "ملدوفا" حيث أولمبياد البلقان للرياضيات حققت المملكة ميدالية فضية، وثلاث ميداليات برونزية، كما نال الطلاب في أولمبياد البلقان للناشئين في الرياضيات المقامة في قبرص خمس ميداليات (ميداليتين ذهبيتين، وميداليتين فضيتين، وميدالية برونزية)، وحصدت المملكة خمس جوائز كبرى وثلاث جوائز خاصة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة المقام في الولايات المتحدة الأمريكية من 12-17/ مايو/ 2019.

وحصدت المملكة في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء بجمهورية "لاتفيا" ميداليتين ذهبية وبرونزية، وحقق طالب سعودي الميدالية البرونزية في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في أذربيجان.

وتصنف تلك المسابقات كمسابقات عالمية سنوية عالية المستوى، وتعد من أقوى المنافسات العلمية لطلاب التعليم العام، وهي تشمل عدة تخصصات، وتعقد في فصل الصيف باستضافة إحدى الدول المشاركة بمشاركة ما يزيد على 100 دولة.

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