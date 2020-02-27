تصدير "كورونا" لدول المنطقة.. "فيروس إيران" الأخطر من الصيني!

إمكانات فنية وبشرية وصحية لا تستطيع المكافحة.. أموال تذهب للإرهاب

يبدو أن إيران ستدفع ثمن سياستها في التعامل مع شعبها الذي دفعته إلى حافة العوز والفقر؛ نظير تسخير موارد الدولة للملف السياسي والتسليح النووي واحتضان المليشيات الإرهابية، فـ"فيروس" كورونا المستجد ينتشر بضراوة في إيران، وإمكانات البلاد الفنية والبشرية والصحية لا تستطيع أن تقاومه حتى اللحظة.

بيد أن ضرر "كورونا" لم يقتصر على إيران وحدها، وإنما شمل البلاد المجاورة، فبقدر خبرات طهران وكفاءتها في تصدير الإرهاب إلى دول العالم، فهي اليوم تصدّر فيروس "كورونا" إلى العديد من الدول القريبة منها، التي كانت في منأى عن هذا الفيروس، ومن هذه الدول الكويت (26 حالة)، والبحرين (33 حالة)، عمان (4 حالات) وباكستان (حالتان) والعراق (6 حالات)، وغالبية هذه الحالات، إن لم يكن جميعها، تم اكتشافها من خلال الرحلات الجوية القادمة من إيران إلى هذه الدول، فيما بدأ الفيروس بالتفشي في إيران قبل أيام من الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي شهدتها البلاد.

بؤرة المرض

وتعتبر إيران اليوم بؤرة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط، لانتشار مرض "كورونا" إلى جميع الدول القريبة منها، ويرجح أن طهران ليس لديها من الإمكانات الفنية والصحية التي تساعدها على التعامل مع مثل هذه الحالات، واكتشاف حالات الإصابة الموجودة على أراضيها قبل أن تنتقل إلى الدول الأخرى.

فإيران ما زالت تستثمر خيرات البلاد وموارد النفط في استقطاب المليشيات الإرهابية والصرف عليها لتنفيذ أجندة الملالي الساعين إلى استنهاض الإمبراطورية الفارسية من جديد، ومحاولة السيطرة على المنطقة والعالم من خلال التسليح النووي من جانب، وتصدير الثورة الإيرانية من جانب آخر، ونشر الإرهاب الدولي والفوضى والاضطرابات في دول الجوار، ومحاولة مصادرة قرارها والتحكيم في مصيرها.

أخطر من الصين

ويعتبر تفشي المرض في إيران أكثر خطورة منه في الصين التي انطلق منها المرض، وتؤكد الإحصاءات أن نحو 18% من المصابين في إيران توفوا، مقارنة بنحو 3% في الصين، وهو ما يؤكد تواضع الإمكانات المادية والصحية الإيرانية في مواجهة المرض، وعدم استطاعتها شراء أجهزة طبية تكشف المرضى في المطارات والمنافذ الحدودية، ما جعل المصابين بالفيروس ينتقلون من إيران إلى الدول الأخرى دون رقيب، وهذا الأمر تدفع ثمنه دول الجوار التي استقبلت الفيروس من إيران.

حالات الوفاة

وأعلنت إيران، السبت الماضي، إغلاق المدارس والجامعات وبقية المراكز التعليمية في مدينتي قم وأراك اللتين تشهدان إصابات بفيروس "كورونا" المستجد، ويعتقد أنّه سجلّت فيهما نحو 10 وفيات، في أكبر حصيلة خارج الشرق الأقصى، كذلك، أعلنت إيران إلغاء "كل التظاهرات الفنية" و"عرض الأفلام في الصالات في مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع. وجاء القرار إثر إعلان السلطات الإيرانية حالة وفاة إضافية وقعت بين 10 حالات جديدة، وظهر الفيروس المسمى "كوفيد-19" في إيران الأربعاء قبل الماضي، حين أعلنت السلطات وفاة مسنين اثنين في مدينة قم، وكانتا أول حالتين في الشرق الأوسط.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء السرعة التي يسجلها انتشار الفيروس في إيران، وانتقاله منها إلى غيرها من الدول، بينها لبنان. وإثر إعلان الوفيات، شدد العراق الخميس السفر من إيران وإليها، وأعلنت وزارة الصحة العراقية منع الوافدين من إيران ومواطنيها من دخول أراضيه "حتى إشعار آخر"، كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية تعليق كل رحلاتها إلى إيران.