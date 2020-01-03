صحافي مصري: كم "سليماني" يجب قتله لنحمي بلادنا من إرهابهم؟

سلّط الضوء على الجرائم المخزية لقائد الحرس الثوري الإيراني

طرح الصحافي المصري ياسر الشاذلي، سؤالًا وصفه بـ"البديهي" بعد مقتل الإرهابي قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني؛ حيث تساءل: كم "سليماني" يجب أن يُقتل ليعود الأمن والاستقرار إلى كثير من دول المنطقة؟

وقال "الشاذلي" في مقال له: "سليماني" المتبجح بشعارات وهرطقات إعلامية وهوليودية، ذهب في نهاية تليق بما ارتكب من جرائم، ولم يكن يختلف يومًا عن كثيرين حولنا الآن، يمارسون نفس الدور بأدوات ومزاعم مختلفة، متغولين على سيادة بلادنا وحقنا كشعوب عربية في العيش بأمن وسلام، دون ضرر أو ضرار.

وأضاف: لقد بدأ نجم موظف "البلدية" السابق في "مؤسسة إسالة المياه" قاسم سليماني، في الصعود بعد انضامه إلى الحرس الثوري، ومشاركته في عمليات "كرخة نور"، ضِمن ما يُعرف بعمليات "ثامن الأئمة" نحو العراق 1980- 1988، في ضواحي مدينة حميدية كمساعد في كتيبة من محافظة كرمان، قبل أن يتولى قيادة الكتيبة بعد إصابة قائدها مهاجري.

وأردف: بدأ بعد ذلك جرائمه في كل منطقة يحل بها، خاصة بعد قيامه بالقضاء على المظاهرات ضد النظام شرق إيران بشكل وحشي لم يفَرّق فيها بين طفل وامرأة وشيخ كبير؛ فقد نكّل بكل من وقع تحت يده، وبات عصًا غليظة لنظام الملالي في طهران، وبات هو اللاعب الرئيسي لتشكيل تنظيمات مُوالية لنظامه؛ كحزب الله اللبناني والعراقي، أو من يسمون أنفسهم أنصار الله "الحوثيون" في اليمن.

وتابع: بدأ سليماني كمشارك في عمليات "ثامن الأئمة" التي أطلقها الرئيس الإيراني محمد علي رجائي لفك حصار "عبدان" عبر الفرقة 77 مدرعات، قبل اغتيال "رجائي" في عملية تفجير مكتب رئيس وزرائه محمد جواد باهزر في 30 أغسطس 1981، وإصرار خلَفه علي خامنئي على استكمال العمليات، بدعم من رفسنجاني القائد والمشرف على الحرس الثوري آنذاك، وهي الفترة التي تكوّن فيها "سليماني" وبدأ صعوده والدفع به نحو العراق واليمن ولبنان.

وقال "الشاذلي": "ثامن الأئمة" لدى الشيعة الذي اختاره النظام الإيراني عنوانًا لاعتدائه على العراق؛ هو علي رضا بن موسى الكاظم، وهو المفتاح لفهم التغول الإيراني على سيادة هذه الدولة العربية المهمة في جغرافيتنا وتاريخنا؛ حيث اختاره المأمون بن هارون الرشيد الخليفة العباسي ليكون وليًّا للعهد في بغداد، ثم عزله بعد أن رأى محاولاته لجعلها فارسية الهوى والهوية والانتماء، واتخاذها منصة للتوجه نحو بلد الحرمين الشريفين للنيل منها والاستيلاء عليها؛ وهو ما يستغله حتى كتابة هذا المقال نظام الملالي في طهران؛ خاصة في مراسمهم واحتفالاتهم الدينية لإثارة الحقد والغضب ضد العرب عامة، وأهل العراق والسعودية خاصة.

وأضاف: أن "سليماني" هو صنيعة كل هذه التحركات والثقافات، وهو عنوان بارز ودليل قوي على فاشية النظام الحاكم في إيران، وعلى حجم ومدى غيبوبة هذا النظام وانعزاله عن السياق الدولي العام، وهو دليل قاطع على أن قبول نظام كهذا أو من يدور في فلكه ضمن مسارات المجتمع الدولي أمر شاذ ونشاز، ونهايته القطعية هي الزوال؛ وهو ما يفسر تكرار التحذيرات من خطورته وتأثيره على الأمن والاستقرار في منطقتنا.

وأردف: أهمية مقتل "سليماني" ليست في شخصه؛ فهو في النهاية أتفه من كل محاولات إسباغ أهمية عليه أو رسم صورة ذهنية مضللة حوله، ولم يكن ليحقق جرائمه إلا بِيَد خونة أوطانهم في لبنان واليمن وسوريا والعراق؛ بل تكمن أهمية عملية مقتله في حجم ردة الفعل حولها خاصة في العراق، واحتفال العراقيين بهلاكه، والذي رفع الغطاء عن المزاعم الطائفية التي يستغلها الملالي في طهران لاستهداف دول الجوار وشعوبها، وكشف حجم قبحهم وفسادهم، وفشلهم في استيعاب الأحداث بواقعيتها والتاريخ بمساراته.

وتابع قائلًا: سقوط "سليماني" هو سقوط لنظام كامل في طهران يعمل ويجيش ويتآمر على أمن المنطقة، ودليل قوي على حجم النتائج الممكن تحقيقها حال قيام المجتمع الدولي -وعلى رأسه الولايات المتحدة- بدوره الحقيقي والصادق في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالمي؛ فالقاتل واحد والضحايا مختلفون.