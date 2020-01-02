"الحدث الأعظم" الذي تتابعه شعوب الأرض وينطلق من المملكة.. تعرّف عليه

194 دولة ينقل إليها مباشرة

كشف تقرير إعلامي سويسري عن أهمية استضافة النسخة الأولى من رالي دكار الصحراوي في السعودية في يناير الجاري والرغبة الجامحة لدى المملكة في إبراز معالمها السياحة كوجهة بارزة في مجال الرياضة .

يؤكد التقرير أن هناك استثمارات هائلة في مجال الرياضة، حيث استضافت المملكة العديد من الأحداث والمباريات الرياضية المختلفة، منها مشاركة النجم كريستيانو رونالدو وفريق يوفنتوس في مباراة كأس السوبر الإيطالية التي أقيمت للعام الثاني، وهذه المرة في الرياض بعد أن أقيمت النسخة السابقة في جدة، وإضافة إلى كأس السوبر الإيطالية ستستضيف السعودية مسابقة الكأس السوبر الإسبانية في الأعوام الثلاثة المقبلة بدءًا من يناير الجاري.

واستضافت المملكة في الآونة الأخيرة الكثير من الأحداث الرياضية الدولية إن كان في كرة القدم أو المضرب والفورمولا إي المخصصة للسيارات الكهربائية مئة بالمئة وبطولة العالم للفورمولا واحد للزوارق السريعة والملاكمة.

وفي ديسمبر أيضًا، استعاد ملاكم الوزن الثقيل البريطاني أنطوني جوشوا لقبه العالمي بفوزه على الأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز في الرياض .

وتأتي إقامة الرالي الصحراوي الأشهر في الأعوام الخمسة المقبلة في المملكة ضمن خطة زيادة النشاطات الرياضية في إطار "رؤية 2030" وإظهار مفاتن المملكة الطبيعية وتنويع مصادر الدخل.

ويقام الرالي بين الخامس من يناير و17 منه انطلاقًا من مدينة جدة على البحر الأحمر في غرب السعودية وصولاً إلى القدية ويمتد على 12 مرحلة لمسافة أكثر من 75 ألف كلم من صحراء المملكة.

وتأمل الرياض عبر الاستثمار في الرياضة في إعطاء دفعة لمسعاها لاستقطاب السياح عبر فتح أبوابها للزوار الأجانب. وبدأت المملكة هذا العام للمرة الأولى في تاريخها بإصدار تأشيرات سياحية لمواطني 49 دولة أوروبية وأميركية وآسيوية.

وتعد استضافة رالي دكار الصحراوي الذي سيبث صورًا للسيارات في صحراء السعودية في 190 دولة بمثابة هدية السعودية للعالم.

وتشير غوميز أن "الفكرة هي التباهي بجمال المناظر الطبيعية والبنى التحتية التي يمكنها استضافتك حال جئت في رحلة وجعلها بمثابة بطاقة بريدية" من السعودية.

ورأى كونتان دي بيمودان من معهد الدراسات الأوروبية والأميركية أن رالي دكار سيكون مهمًا للغاية، وقال لوكالة فرانس برس إنه "سيعزز المناظر الطبيعية والتراث في وقت تقوم فيه المملكة بالانفتاح أمام السياح الأجانب"، وسيترافق الرالي مع شريط دعائي من المقرر أن يعرض على شاشات عملاقة في عدد من المدن، مثل باريس وميلانو ومدريد ولندن ودبي، إضافة إلى مدن سعودية، تروى من خلاله "قصة المملكة عبر التاريخ".