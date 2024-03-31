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"آل جديع" رئيساً لنادي النخيل في بيشة

فاز بـ"نظام القوائم" محققًا 61 صوتًا

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لنادي النخيل ببيشة، مساء أمس الأربعاء، اجتماعاً لها بحضور مندوبين من الهيئة العامة للرياضة ومكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة عسير، بمقر النادي.

وتم الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس إدارة نادي النخيل الجديد، حيث فاز برئاسة النادي بنظام القوائم عبدالعزيز الجديع بـ 61 صوتًا مقابل 13 صوتًا لمرشح الرئاسة الآخر أحمد آل طاوي.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي النخيل المنتخب عن شكره وتقديره لجميع من منحوه هذه الثقة.

وقال: حملوني مسؤولية كبيرة، وأتمنى أن أوفق في خدمة هذا النادي لتحقيق آمال وتطلعات أهالي محافظة بيشة، كما أشكر مجلس الإدارة السابق على جهوده.

وجاء تشكيل قائمة مجلس الإدارة الجديد، عبدالعزيز الجديع رئيساً، وعضوية "ناصر محمد الشهراني، عبدالعزيز علي الزهراني، علي عبدالله العمودي، فايز عبدالله حمومان، نايف محمد حبيان، عبدالعزيز علي سلطان، علي محمد المطوع، عبدالله محمد مناحي".

يشار إلى أن رئيس النادي "الجديع" يعتبر الرئيس "12" لنادي النخيل خلفاً لرؤساء النادي السابقين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"آل جديع" رئيساً لنادي النخيل في بيشة
سبق

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لنادي النخيل ببيشة، مساء أمس الأربعاء، اجتماعاً لها بحضور مندوبين من الهيئة العامة للرياضة ومكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة عسير، بمقر النادي.

وتم الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس إدارة نادي النخيل الجديد، حيث فاز برئاسة النادي بنظام القوائم عبدالعزيز الجديع بـ 61 صوتًا مقابل 13 صوتًا لمرشح الرئاسة الآخر أحمد آل طاوي.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي النخيل المنتخب عن شكره وتقديره لجميع من منحوه هذه الثقة.

وقال: حملوني مسؤولية كبيرة، وأتمنى أن أوفق في خدمة هذا النادي لتحقيق آمال وتطلعات أهالي محافظة بيشة، كما أشكر مجلس الإدارة السابق على جهوده.

وجاء تشكيل قائمة مجلس الإدارة الجديد، عبدالعزيز الجديع رئيساً، وعضوية "ناصر محمد الشهراني، عبدالعزيز علي الزهراني، علي عبدالله العمودي، فايز عبدالله حمومان، نايف محمد حبيان، عبدالعزيز علي سلطان، علي محمد المطوع، عبدالله محمد مناحي".

يشار إلى أن رئيس النادي "الجديع" يعتبر الرئيس "12" لنادي النخيل خلفاً لرؤساء النادي السابقين.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
02:27 PM

"آل جديع" رئيساً لنادي النخيل في بيشة

فاز بـ"نظام القوائم" محققًا 61 صوتًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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عقدت الجمعية العمومية غير العادية لنادي النخيل ببيشة، مساء أمس الأربعاء، اجتماعاً لها بحضور مندوبين من الهيئة العامة للرياضة ومكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة عسير، بمقر النادي.

وتم الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس إدارة نادي النخيل الجديد، حيث فاز برئاسة النادي بنظام القوائم عبدالعزيز الجديع بـ 61 صوتًا مقابل 13 صوتًا لمرشح الرئاسة الآخر أحمد آل طاوي.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي النخيل المنتخب عن شكره وتقديره لجميع من منحوه هذه الثقة.

وقال: حملوني مسؤولية كبيرة، وأتمنى أن أوفق في خدمة هذا النادي لتحقيق آمال وتطلعات أهالي محافظة بيشة، كما أشكر مجلس الإدارة السابق على جهوده.

وجاء تشكيل قائمة مجلس الإدارة الجديد، عبدالعزيز الجديع رئيساً، وعضوية "ناصر محمد الشهراني، عبدالعزيز علي الزهراني، علي عبدالله العمودي، فايز عبدالله حمومان، نايف محمد حبيان، عبدالعزيز علي سلطان، علي محمد المطوع، عبدالله محمد مناحي".

يشار إلى أن رئيس النادي "الجديع" يعتبر الرئيس "12" لنادي النخيل خلفاً لرؤساء النادي السابقين.

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