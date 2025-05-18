النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إنستجرام" تعلن عن خدمة "بزنس" لدعم الأعمال الصغيرة.. هذه طريقة تفعيلها

لكي يمنحوا شركاتهم أرضية عمل جديدة في تلك الأوقات الصعبة

أعلنت منصة التراسل المصور "إنستجرام" عن إطلاق خدمة "بزنس" جديدة لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة.

وأوضحت "إنستجرام"، وفقًا لما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"، أن التقنية الجديدة ستدعم أصحاب الأعمال الصغيرة لكي يمنحوا شركاتهم أرضيةَ عملٍ جديدة في تلك الأوقات الصعبة التي يعيشها العالم بسبب إجراءات الإغلاق العديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وستوفر تلك الخدمات الجديدة، رؤية للشركات الصغيرة، وزيادة وصول العملاء لها لتعود أعمالهم إلى المسار الصحيح.

ووفّرت من أجل ذلك ملصقًا يشير إلى أن هذا عبارة عن خدمة تابعة لشركة أعمال صغيرة، وبمجرد الضغط على الملصق سيقدم لكل الناس كل المعلومات الخاصة بذلك النشاط.

أما عن كيفية إضافة هذا الملصق والاستفادة من تلك الخدمات، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- تلك الميزة ليست متاحة حاليًا لجميع المستخدمين؛ بل لعدد محدود، فإذا لم تجدها في بلدك عليك الانتظار قليلًا لحين وصول الخدمة إليها.

2- لكي تصبح الميزات وتحديثاتها نافذة المفعول، تحتاج إلى تسجيل الخروج من حسابك على إنستجرام وتسجيل الدخول مرة أخرى، وإذا لم ينجح ذلك فعليك إزالة التطبيق وتثبيته مرة أخرى.

3- إذا لم ينجح إدراج الملصق، فيمكنك الإبلاغ عن وجود مشكلة في حسابك. كل ما عليك الانتقال إلى صفحتك الشخصية والنقر على الإعدادات، ثم المساعدة، ثم خيار الإبلاغ عن مشكلة، وتتبع الإرشادات المذكورة في الشاشة.

إنستجرام

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"إنستجرام" تعلن عن خدمة "بزنس" لدعم الأعمال الصغيرة.. هذه طريقة تفعيلها
سبق

أعلنت منصة التراسل المصور "إنستجرام" عن إطلاق خدمة "بزنس" جديدة لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة.

وأوضحت "إنستجرام"، وفقًا لما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"، أن التقنية الجديدة ستدعم أصحاب الأعمال الصغيرة لكي يمنحوا شركاتهم أرضيةَ عملٍ جديدة في تلك الأوقات الصعبة التي يعيشها العالم بسبب إجراءات الإغلاق العديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وستوفر تلك الخدمات الجديدة، رؤية للشركات الصغيرة، وزيادة وصول العملاء لها لتعود أعمالهم إلى المسار الصحيح.

ووفّرت من أجل ذلك ملصقًا يشير إلى أن هذا عبارة عن خدمة تابعة لشركة أعمال صغيرة، وبمجرد الضغط على الملصق سيقدم لكل الناس كل المعلومات الخاصة بذلك النشاط.

أما عن كيفية إضافة هذا الملصق والاستفادة من تلك الخدمات، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- تلك الميزة ليست متاحة حاليًا لجميع المستخدمين؛ بل لعدد محدود، فإذا لم تجدها في بلدك عليك الانتظار قليلًا لحين وصول الخدمة إليها.

2- لكي تصبح الميزات وتحديثاتها نافذة المفعول، تحتاج إلى تسجيل الخروج من حسابك على إنستجرام وتسجيل الدخول مرة أخرى، وإذا لم ينجح ذلك فعليك إزالة التطبيق وتثبيته مرة أخرى.

3- إذا لم ينجح إدراج الملصق، فيمكنك الإبلاغ عن وجود مشكلة في حسابك. كل ما عليك الانتقال إلى صفحتك الشخصية والنقر على الإعدادات، ثم المساعدة، ثم خيار الإبلاغ عن مشكلة، وتتبع الإرشادات المذكورة في الشاشة.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
01:12 PM

"إنستجرام" تعلن عن خدمة "بزنس" لدعم الأعمال الصغيرة.. هذه طريقة تفعيلها

لكي يمنحوا شركاتهم أرضية عمل جديدة في تلك الأوقات الصعبة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
2,293

أعلنت منصة التراسل المصور "إنستجرام" عن إطلاق خدمة "بزنس" جديدة لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة.

وأوضحت "إنستجرام"، وفقًا لما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"، أن التقنية الجديدة ستدعم أصحاب الأعمال الصغيرة لكي يمنحوا شركاتهم أرضيةَ عملٍ جديدة في تلك الأوقات الصعبة التي يعيشها العالم بسبب إجراءات الإغلاق العديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وستوفر تلك الخدمات الجديدة، رؤية للشركات الصغيرة، وزيادة وصول العملاء لها لتعود أعمالهم إلى المسار الصحيح.

ووفّرت من أجل ذلك ملصقًا يشير إلى أن هذا عبارة عن خدمة تابعة لشركة أعمال صغيرة، وبمجرد الضغط على الملصق سيقدم لكل الناس كل المعلومات الخاصة بذلك النشاط.

أما عن كيفية إضافة هذا الملصق والاستفادة من تلك الخدمات، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- تلك الميزة ليست متاحة حاليًا لجميع المستخدمين؛ بل لعدد محدود، فإذا لم تجدها في بلدك عليك الانتظار قليلًا لحين وصول الخدمة إليها.

2- لكي تصبح الميزات وتحديثاتها نافذة المفعول، تحتاج إلى تسجيل الخروج من حسابك على إنستجرام وتسجيل الدخول مرة أخرى، وإذا لم ينجح ذلك فعليك إزالة التطبيق وتثبيته مرة أخرى.

3- إذا لم ينجح إدراج الملصق، فيمكنك الإبلاغ عن وجود مشكلة في حسابك. كل ما عليك الانتقال إلى صفحتك الشخصية والنقر على الإعدادات، ثم المساعدة، ثم خيار الإبلاغ عن مشكلة، وتتبع الإرشادات المذكورة في الشاشة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,325
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,440
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,563
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,409

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة