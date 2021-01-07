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إسبانيا تتخطى مليوني إصابة بـ"كورونا"

عدد الوفيات بلغ 51.675

أفادت بيانات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، بأن إسبانيا أصبحت رابع دولة في أوروبا الغربية تتخطى مليوني حالة إصابة تراكمية بفيروس "كوفيد -19"، بينما استمر معدل الإصابة في الصعود.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 42.360 حالة إصابة منذ أمس الأول؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 2024904 حالة، وفقاً لـ "رويترز".

وبينت أن عدد القتلى ارتفع بمقدار 245 إلى 51.675.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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إسبانيا تتخطى مليوني إصابة بـ"كورونا"
سبق

أفادت بيانات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، بأن إسبانيا أصبحت رابع دولة في أوروبا الغربية تتخطى مليوني حالة إصابة تراكمية بفيروس "كوفيد -19"، بينما استمر معدل الإصابة في الصعود.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 42.360 حالة إصابة منذ أمس الأول؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 2024904 حالة، وفقاً لـ "رويترز".

وبينت أن عدد القتلى ارتفع بمقدار 245 إلى 51.675.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
10:00 PM

إسبانيا تتخطى مليوني إصابة بـ"كورونا"

عدد الوفيات بلغ 51.675

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت بيانات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، بأن إسبانيا أصبحت رابع دولة في أوروبا الغربية تتخطى مليوني حالة إصابة تراكمية بفيروس "كوفيد -19"، بينما استمر معدل الإصابة في الصعود.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 42.360 حالة إصابة منذ أمس الأول؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 2024904 حالة، وفقاً لـ "رويترز".

وبينت أن عدد القتلى ارتفع بمقدار 245 إلى 51.675.

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