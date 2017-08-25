النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

17965م٢ إجمالي أعمال إصلاح للأرصفة لأمانة جدة خلال شهر

في إطار معالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري

كشفت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة محافظة جدة، أنها تعمل على معالجة مظاهر التشوه البصري، مستهدفة بذلك إصلاح الأرصفة المتهالكة ومعالجة حفر الشوارع وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية والأحياء.

يأتي هذا ضمن خطط أمانة محافظة جدة الهادفة إلى تفعيل المبادرة الوزارية والمنبثقة عن مبادرات جودة الحياة لمعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة المهندس يوسف الأسمري، أن الفرق الميدانية الخاصة بأعمال صيانة الطرق تمكّنت خلال الشهر الماضي من تنفيذ أعمال إصلاح للأرصفة بإجمالي 17965 مترًا مربعًا ومعالجة حفر وتشقّقات الطرق بإجمالي 7980 مترًا مربعًا.

وأضاف المهندس الأسمري أنه تم أيضًا تنفيذ أعمال إصلاح وصيانة لـ1052 عامود إنارة داخل الأحياء وفي الشوارع الرئيسة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
17965م٢ إجمالي أعمال إصلاح للأرصفة لأمانة جدة خلال شهر
سبق

كشفت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة محافظة جدة، أنها تعمل على معالجة مظاهر التشوه البصري، مستهدفة بذلك إصلاح الأرصفة المتهالكة ومعالجة حفر الشوارع وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية والأحياء.

يأتي هذا ضمن خطط أمانة محافظة جدة الهادفة إلى تفعيل المبادرة الوزارية والمنبثقة عن مبادرات جودة الحياة لمعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة المهندس يوسف الأسمري، أن الفرق الميدانية الخاصة بأعمال صيانة الطرق تمكّنت خلال الشهر الماضي من تنفيذ أعمال إصلاح للأرصفة بإجمالي 17965 مترًا مربعًا ومعالجة حفر وتشقّقات الطرق بإجمالي 7980 مترًا مربعًا.

وأضاف المهندس الأسمري أنه تم أيضًا تنفيذ أعمال إصلاح وصيانة لـ1052 عامود إنارة داخل الأحياء وفي الشوارع الرئيسة.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
04:02 PM

17965م٢ إجمالي أعمال إصلاح للأرصفة لأمانة جدة خلال شهر

في إطار معالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
71

كشفت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة محافظة جدة، أنها تعمل على معالجة مظاهر التشوه البصري، مستهدفة بذلك إصلاح الأرصفة المتهالكة ومعالجة حفر الشوارع وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية والأحياء.

يأتي هذا ضمن خطط أمانة محافظة جدة الهادفة إلى تفعيل المبادرة الوزارية والمنبثقة عن مبادرات جودة الحياة لمعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة المهندس يوسف الأسمري، أن الفرق الميدانية الخاصة بأعمال صيانة الطرق تمكّنت خلال الشهر الماضي من تنفيذ أعمال إصلاح للأرصفة بإجمالي 17965 مترًا مربعًا ومعالجة حفر وتشقّقات الطرق بإجمالي 7980 مترًا مربعًا.

وأضاف المهندس الأسمري أنه تم أيضًا تنفيذ أعمال إصلاح وصيانة لـ1052 عامود إنارة داخل الأحياء وفي الشوارع الرئيسة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,445
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,709
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,564

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة