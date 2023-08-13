بالصور .. خادم الحرمين الشريفين يصل نيوم
لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام
وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ إلى نيوم، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.
وكان - أيده الله - قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه وتوفيقه.
بالصور .. خادم الحرمين الشريفين يصل نيوم
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-13
وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ إلى نيوم، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.
وكان - أيده الله - قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه وتوفيقه.
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
12:00 AM
اخر تعديل
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
12:28 AM
بالصور .. خادم الحرمين الشريفين يصل نيوم
لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام
وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ إلى نيوم، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.
وكان - أيده الله - قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه وتوفيقه.