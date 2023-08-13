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بالصور .. خادم الحرمين الشريفين يصل نيوم

لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ إلى نيوم، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.

وكان - أيده الله - قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه وتوفيقه.

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بالصور .. خادم الحرمين الشريفين يصل نيوم
سبق

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ إلى نيوم، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.

وكان - أيده الله - قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه وتوفيقه.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
12:00 AM
اخر تعديل
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
12:28 AM

بالصور .. خادم الحرمين الشريفين يصل نيوم

لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
4
12,570

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ إلى نيوم، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.

وكان - أيده الله - قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه وتوفيقه.

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