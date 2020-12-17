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السلاسل تستقبل مراجعي مركز صحي أحد المسارحة.. ومطالبات بتدخُّل الوزارة

الأهالي: استبشرنا خيرًا بإعلان الترميم لمدة 3 أشهر وفوجئنا بالتأخير غير المبرر

ناشد عدد من أهالي محافظة أحد المسارحة التابعة لجازان "صحة المنطقة" ووزارة الصحة الوقوف على مركزهم المتوقف عن العمل بسب الترميم، وعبَّروا عن استيائهم من طول المدة لأكثر من عام.

وفي التفاصيل، قال الأهالي: استبشرنا خيرًا في بداية إعلان الترميم الذي كان لمدة ثلاثة أشهر، ولكن فوجئنا بالتأخير غير المبرر، وفي كل مرة يُقال لنا الشهر القادم سيكون في الخدمة.

وأضافوا: لا يُعقل أن مركزًا يخدم ما يقارب 30 ألف نسمة يُقفل طوال هذه الفترة.. مدعين أن "صحة جازان" والمسؤولين يتحججون بحجج غير منطقية عن تأخر الترميم، وكان من الأجدر تشغيل عدد من الأقسام المهمة؛ لكي تستفيد شريحة كبيرة من المواطنين.

وأشاروا إلى أن المراكز الصحية الأخرى توجد في قرى، ويصعب على أغلب المراجعين الذهاب إليها، إضافة إلى ازدحام تلك المراكز بمراجعيها والقرى التابعة لها؛ وهو ما سبّب إرهاق المرضى.

وطالبوا بسرعة تدخُّل المسؤولين في الوزارة وصحة جازان، وضرورة الوقوف على أعمال الترميم بالمركز لحاجتهم لافتتاحه، والاستفادة من خدماته الصحية، وإنهاء معاناتهم التي مضى عليها عام كامل.

وتواصلت "سبق" مع صحة جازان للإيضاح حول أسباب تأخُّر ترميم مركز صحي أحد المسارحة، غير أن الرد لم يصل حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

جازان أحد المسارحة وزارة الصحة مركز صحي أحد المسارحة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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السلاسل تستقبل مراجعي مركز صحي أحد المسارحة.. ومطالبات بتدخُّل الوزارة
سبق

ناشد عدد من أهالي محافظة أحد المسارحة التابعة لجازان "صحة المنطقة" ووزارة الصحة الوقوف على مركزهم المتوقف عن العمل بسب الترميم، وعبَّروا عن استيائهم من طول المدة لأكثر من عام.

وفي التفاصيل، قال الأهالي: استبشرنا خيرًا في بداية إعلان الترميم الذي كان لمدة ثلاثة أشهر، ولكن فوجئنا بالتأخير غير المبرر، وفي كل مرة يُقال لنا الشهر القادم سيكون في الخدمة.

وأضافوا: لا يُعقل أن مركزًا يخدم ما يقارب 30 ألف نسمة يُقفل طوال هذه الفترة.. مدعين أن "صحة جازان" والمسؤولين يتحججون بحجج غير منطقية عن تأخر الترميم، وكان من الأجدر تشغيل عدد من الأقسام المهمة؛ لكي تستفيد شريحة كبيرة من المواطنين.

وأشاروا إلى أن المراكز الصحية الأخرى توجد في قرى، ويصعب على أغلب المراجعين الذهاب إليها، إضافة إلى ازدحام تلك المراكز بمراجعيها والقرى التابعة لها؛ وهو ما سبّب إرهاق المرضى.

وطالبوا بسرعة تدخُّل المسؤولين في الوزارة وصحة جازان، وضرورة الوقوف على أعمال الترميم بالمركز لحاجتهم لافتتاحه، والاستفادة من خدماته الصحية، وإنهاء معاناتهم التي مضى عليها عام كامل.

وتواصلت "سبق" مع صحة جازان للإيضاح حول أسباب تأخُّر ترميم مركز صحي أحد المسارحة، غير أن الرد لم يصل حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
01:22 AM

السلاسل تستقبل مراجعي مركز صحي أحد المسارحة.. ومطالبات بتدخُّل الوزارة

الأهالي: استبشرنا خيرًا بإعلان الترميم لمدة 3 أشهر وفوجئنا بالتأخير غير المبرر

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قاسم الخبراني - الرياض
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ناشد عدد من أهالي محافظة أحد المسارحة التابعة لجازان "صحة المنطقة" ووزارة الصحة الوقوف على مركزهم المتوقف عن العمل بسب الترميم، وعبَّروا عن استيائهم من طول المدة لأكثر من عام.

وفي التفاصيل، قال الأهالي: استبشرنا خيرًا في بداية إعلان الترميم الذي كان لمدة ثلاثة أشهر، ولكن فوجئنا بالتأخير غير المبرر، وفي كل مرة يُقال لنا الشهر القادم سيكون في الخدمة.

وأضافوا: لا يُعقل أن مركزًا يخدم ما يقارب 30 ألف نسمة يُقفل طوال هذه الفترة.. مدعين أن "صحة جازان" والمسؤولين يتحججون بحجج غير منطقية عن تأخر الترميم، وكان من الأجدر تشغيل عدد من الأقسام المهمة؛ لكي تستفيد شريحة كبيرة من المواطنين.

وأشاروا إلى أن المراكز الصحية الأخرى توجد في قرى، ويصعب على أغلب المراجعين الذهاب إليها، إضافة إلى ازدحام تلك المراكز بمراجعيها والقرى التابعة لها؛ وهو ما سبّب إرهاق المرضى.

وطالبوا بسرعة تدخُّل المسؤولين في الوزارة وصحة جازان، وضرورة الوقوف على أعمال الترميم بالمركز لحاجتهم لافتتاحه، والاستفادة من خدماته الصحية، وإنهاء معاناتهم التي مضى عليها عام كامل.

وتواصلت "سبق" مع صحة جازان للإيضاح حول أسباب تأخُّر ترميم مركز صحي أحد المسارحة، غير أن الرد لم يصل حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

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