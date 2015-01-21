في مؤتمر صحفي غداً.. تركي آل الشيخ يكشف استراتيجية "هيئة الترفيه"

سيعلن عن عدد من المبادرات والاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة للفترة المقبلة

يعقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مؤتمراً صحفياً غداً الثلاثاء 22 يناير 2019م، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء التحرير والإعلاميين والمستثمرين في قطاع الترفيه.

وسيعلن خلال المؤتمر عن الاستراتيجية الجديدة للهيئة، بالإضافة إلى إعلان عدد من المبادرات والاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة للفترة المقبلة.

يُذكر أن تركي آل الشيخ قد عقد اجتماعات عديدة مع مسؤولين ومستثمرين في قطاع الترفيه منذ توليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة؛ بهدف وضع استراتيجيات وبرامج للنهوض بقطاع الترفيه، وأعلن عن عدة خطوات فعلية خلال المدى القصيروالطويل، منها التركيز على الفعاليات والمسرح والسيرك، وفتح المجال لأصحاب الأفكار الابتكارية والمستثمرين.