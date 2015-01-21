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في مؤتمر صحفي غداً.. تركي آل الشيخ يكشف استراتيجية "هيئة الترفيه"

سيعلن عن عدد من المبادرات والاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة للفترة المقبلة

يعقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مؤتمراً صحفياً غداً الثلاثاء 22 يناير 2019م، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء التحرير والإعلاميين والمستثمرين في قطاع الترفيه.

وسيعلن خلال المؤتمر عن الاستراتيجية الجديدة للهيئة، بالإضافة إلى إعلان عدد من المبادرات والاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة للفترة المقبلة.

يُذكر أن تركي آل الشيخ قد عقد اجتماعات عديدة مع مسؤولين ومستثمرين في قطاع الترفيه منذ توليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة؛ بهدف وضع استراتيجيات وبرامج للنهوض بقطاع الترفيه، وأعلن عن عدة خطوات فعلية خلال المدى القصيروالطويل، منها التركيز على الفعاليات والمسرح والسيرك، وفتح المجال لأصحاب الأفكار الابتكارية والمستثمرين.

آل الشيخ: مؤتمر صحفي الثلاثاء لتوضيح إستراتيجية الترفيه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مؤتمر صحفي غداً.. تركي آل الشيخ يكشف استراتيجية "هيئة الترفيه"
سبق

يعقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مؤتمراً صحفياً غداً الثلاثاء 22 يناير 2019م، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء التحرير والإعلاميين والمستثمرين في قطاع الترفيه.

وسيعلن خلال المؤتمر عن الاستراتيجية الجديدة للهيئة، بالإضافة إلى إعلان عدد من المبادرات والاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة للفترة المقبلة.

يُذكر أن تركي آل الشيخ قد عقد اجتماعات عديدة مع مسؤولين ومستثمرين في قطاع الترفيه منذ توليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة؛ بهدف وضع استراتيجيات وبرامج للنهوض بقطاع الترفيه، وأعلن عن عدة خطوات فعلية خلال المدى القصيروالطويل، منها التركيز على الفعاليات والمسرح والسيرك، وفتح المجال لأصحاب الأفكار الابتكارية والمستثمرين.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
02:31 PM
اخر تعديل
21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
04:17 PM

في مؤتمر صحفي غداً.. تركي آل الشيخ يكشف استراتيجية "هيئة الترفيه"

سيعلن عن عدد من المبادرات والاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة للفترة المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مؤتمراً صحفياً غداً الثلاثاء 22 يناير 2019م، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء التحرير والإعلاميين والمستثمرين في قطاع الترفيه.

وسيعلن خلال المؤتمر عن الاستراتيجية الجديدة للهيئة، بالإضافة إلى إعلان عدد من المبادرات والاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة للفترة المقبلة.

يُذكر أن تركي آل الشيخ قد عقد اجتماعات عديدة مع مسؤولين ومستثمرين في قطاع الترفيه منذ توليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة؛ بهدف وضع استراتيجيات وبرامج للنهوض بقطاع الترفيه، وأعلن عن عدة خطوات فعلية خلال المدى القصيروالطويل، منها التركيز على الفعاليات والمسرح والسيرك، وفتح المجال لأصحاب الأفكار الابتكارية والمستثمرين.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,466
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