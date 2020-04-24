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ضبط طن ونصف الطن رقاق فاسد و"دماء" على العجين في سكن عمالة بخميس مشيط

"الشهراني": تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية ولن نتهاون مطلقًا

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية شباعة الفرعية، التابعة لبلدية خميس مشيط، بالتعاون مع مراقبي وزارة التجارة والجهات الأمنية، موقعين مختلفين داخل مقر لسكن عمال تم تحويلهما إلى معامل غير نظامية لتجهيز رقائق السمبوسة.

وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، أنه تم ضبط أكثر من 20 عاملاً مخالفًا في المعمل الأول، حيث تم ضبط ومصادرة وإتلاف أكثر من طن من رقائق السمبوسة، و300 ألف كيس جاهزة للتعبئة باسم وعلامة تجارية غير مسجلة، و1070 كرتونًا جاهزة للتعبئة.

وأضاف أنه تم مصادرة وإتلاف نصف طن من الموقع الآخر، ويظهر عليها وجود بقع من الدم من أحد العمالة، و150 ألف كيس جاهزة للتعبئة باسم وعلامة تجارية غير مسجلة، و1784 كرتونًا.

وأوضح أنه تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال ذلك، وأنه لن يتم التهاون مطلقًا بكل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المواطن والمقيم، داعيًا إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظة بالاتصال على الرقم "940".

بلدية خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط طن ونصف الطن رقاق فاسد و"دماء" على العجين في سكن عمالة بخميس مشيط
سبق

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية شباعة الفرعية، التابعة لبلدية خميس مشيط، بالتعاون مع مراقبي وزارة التجارة والجهات الأمنية، موقعين مختلفين داخل مقر لسكن عمال تم تحويلهما إلى معامل غير نظامية لتجهيز رقائق السمبوسة.

وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، أنه تم ضبط أكثر من 20 عاملاً مخالفًا في المعمل الأول، حيث تم ضبط ومصادرة وإتلاف أكثر من طن من رقائق السمبوسة، و300 ألف كيس جاهزة للتعبئة باسم وعلامة تجارية غير مسجلة، و1070 كرتونًا جاهزة للتعبئة.

وأضاف أنه تم مصادرة وإتلاف نصف طن من الموقع الآخر، ويظهر عليها وجود بقع من الدم من أحد العمالة، و150 ألف كيس جاهزة للتعبئة باسم وعلامة تجارية غير مسجلة، و1784 كرتونًا.

وأوضح أنه تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال ذلك، وأنه لن يتم التهاون مطلقًا بكل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المواطن والمقيم، داعيًا إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظة بالاتصال على الرقم "940".

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
01:27 AM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:39 AM

ضبط طن ونصف الطن رقاق فاسد و"دماء" على العجين في سكن عمالة بخميس مشيط

"الشهراني": تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية ولن نتهاون مطلقًا

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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100,045

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية شباعة الفرعية، التابعة لبلدية خميس مشيط، بالتعاون مع مراقبي وزارة التجارة والجهات الأمنية، موقعين مختلفين داخل مقر لسكن عمال تم تحويلهما إلى معامل غير نظامية لتجهيز رقائق السمبوسة.

وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، أنه تم ضبط أكثر من 20 عاملاً مخالفًا في المعمل الأول، حيث تم ضبط ومصادرة وإتلاف أكثر من طن من رقائق السمبوسة، و300 ألف كيس جاهزة للتعبئة باسم وعلامة تجارية غير مسجلة، و1070 كرتونًا جاهزة للتعبئة.

وأضاف أنه تم مصادرة وإتلاف نصف طن من الموقع الآخر، ويظهر عليها وجود بقع من الدم من أحد العمالة، و150 ألف كيس جاهزة للتعبئة باسم وعلامة تجارية غير مسجلة، و1784 كرتونًا.

وأوضح أنه تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال ذلك، وأنه لن يتم التهاون مطلقًا بكل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المواطن والمقيم، داعيًا إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظة بالاتصال على الرقم "940".

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