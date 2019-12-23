الهلال يخسر خدمات إدواردو 3 أسابيع
أعلن نادي الهلال غياب لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو لمدة ثلاثة أسابيع؛ وذلك بعد تعرُّضه لتمزُّق في العضلة الخلفية؛ أجرى بسببه جلسة علاجية.
ميدانيًّا عاود الفريق تدريباته التي تركزت على الجوانب الفنية. وتخلل المران تدريبات تكتيكية، وجُمل فنية، قبل أن تُختتم بمناورة.
الهلال
إدواردو
الهلال يخسر خدمات إدواردو 3 أسابيع
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-12-23
أعلن نادي الهلال غياب لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو لمدة ثلاثة أسابيع؛ وذلك بعد تعرُّضه لتمزُّق في العضلة الخلفية؛ أجرى بسببه جلسة علاجية.
ميدانيًّا عاود الفريق تدريباته التي تركزت على الجوانب الفنية. وتخلل المران تدريبات تكتيكية، وجُمل فنية، قبل أن تُختتم بمناورة.
23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
08:59 PM
الهلال يخسر خدمات إدواردو 3 أسابيع
أعلن نادي الهلال غياب لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو لمدة ثلاثة أسابيع؛ وذلك بعد تعرُّضه لتمزُّق في العضلة الخلفية؛ أجرى بسببه جلسة علاجية.
ميدانيًّا عاود الفريق تدريباته التي تركزت على الجوانب الفنية. وتخلل المران تدريبات تكتيكية، وجُمل فنية، قبل أن تُختتم بمناورة.