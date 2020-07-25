النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2201 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 264973

"محافظ الداير": سلامة خادم الحرمين الشريفين أبهجت الجميع

بن لبدة: الجميع استبشر بسلامة الوالد القائد وتماثله للشفاء

رفع محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، باسمه ونيابة عن مشايخ وأهالي محافظة الداير، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -سلمه الله-.

وأكد بن لبدة أن الفرحة غمرت الجميع بنبأ سلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتكلل العملية الجراحية بالنجاح، مؤكداً أن الجميع بمحافظة الداير كجزء من هذا الوطن الغالي استبشر بسلامة الوالد القائد، كما نهنئ سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة التي أبهجتنا جميعاً.

وأردف محافظ الداير: يسرني أن أهني أمير منطقة جازان ونائبه بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، سائلًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية يا رب، وأن يحفظ على الوطن أمنه واستقراره وقيادته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"محافظ الداير": سلامة خادم الحرمين الشريفين أبهجت الجميع
سبق

رفع محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، باسمه ونيابة عن مشايخ وأهالي محافظة الداير، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -سلمه الله-.

وأكد بن لبدة أن الفرحة غمرت الجميع بنبأ سلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتكلل العملية الجراحية بالنجاح، مؤكداً أن الجميع بمحافظة الداير كجزء من هذا الوطن الغالي استبشر بسلامة الوالد القائد، كما نهنئ سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة التي أبهجتنا جميعاً.

وأردف محافظ الداير: يسرني أن أهني أمير منطقة جازان ونائبه بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، سائلًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية يا رب، وأن يحفظ على الوطن أمنه واستقراره وقيادته.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
02:17 PM

"محافظ الداير": سلامة خادم الحرمين الشريفين أبهجت الجميع

بن لبدة: الجميع استبشر بسلامة الوالد القائد وتماثله للشفاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
1
1,074

رفع محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، باسمه ونيابة عن مشايخ وأهالي محافظة الداير، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -سلمه الله-.

وأكد بن لبدة أن الفرحة غمرت الجميع بنبأ سلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتكلل العملية الجراحية بالنجاح، مؤكداً أن الجميع بمحافظة الداير كجزء من هذا الوطن الغالي استبشر بسلامة الوالد القائد، كما نهنئ سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة التي أبهجتنا جميعاً.

وأردف محافظ الداير: يسرني أن أهني أمير منطقة جازان ونائبه بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، سائلًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية يا رب، وأن يحفظ على الوطن أمنه واستقراره وقيادته.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,321
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,003
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,576
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,163

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة