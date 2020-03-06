أمين الاتحاد السعودي للسلة يتوج أبطال بطولة وقت اللياقة الثلاثية بالرياض

توج الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة السلة عبد الإله بن عبد الرحمن الشعيل، الفائزين في بطولة وقت اللياقة لكرة السلة الثلاثية، التي اختتمت في مركز وقت اللياقة في الرياض.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بحضور علي القرني مدير العلاقات العامة، ومسؤول الأنشطة الرياضية، حيث استمرت لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 55 فريقاً في المملكة.

وحصل فريق أسعد على المركز الأول وفريق فراس على المركز الثاني بعد الفوز بنتيجة 14/12 بمركز الملك عبد العزيز بالرياض، وقاد المباراة الحكم الدولي عبد الله العجلان.

وأكد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة السلة على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين القطاع الخاص والاتحادات الرياضية والتي تهدف لدعم الرياضة بكافة أنوعها في السعودية، وغرس ثقافة المنافسة الشريفة، مشيداً بدور (وقت اللياقة) في تفعيل هذا الجانب وإقامتها لمثل هذه البطولات التي تعتبر فرصة لاكتشاف المواهب وضمها للأندية ومن ثم المنتخبات الوطنية.