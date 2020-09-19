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تحطم طائرة شحن كينية على مدرج مطار مقديشو

أُصيبت بعطل فني .. ولم تسجل خسائر بشرية

تحطمت طائرة شحن كينية اليوم (السبت)، على مدرج مطار آدم عبد الله الدولي بالعاصمة مقديشو.

وبيّنت وكالة الأنباء الصومالية أن طائرة الشحن الكينية كان على متنها أربعة طيارين وأفراد الطاقم، ولم تسجل أي خسائر بشرية من جراء الحادث.

وأضافت أن الطائرة كانت تقل شحنة إلى مدينة بلدوينا، لكنها عادت إلى مقديشو عندما واجهت عطلاً فنيًا.

تحطم طائرة

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تحطم طائرة شحن كينية على مدرج مطار مقديشو
سبق

تحطمت طائرة شحن كينية اليوم (السبت)، على مدرج مطار آدم عبد الله الدولي بالعاصمة مقديشو.

وبيّنت وكالة الأنباء الصومالية أن طائرة الشحن الكينية كان على متنها أربعة طيارين وأفراد الطاقم، ولم تسجل أي خسائر بشرية من جراء الحادث.

وأضافت أن الطائرة كانت تقل شحنة إلى مدينة بلدوينا، لكنها عادت إلى مقديشو عندما واجهت عطلاً فنيًا.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
10:01 PM

تحطم طائرة شحن كينية على مدرج مطار مقديشو

أُصيبت بعطل فني .. ولم تسجل خسائر بشرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مقديشو
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6,805

تحطمت طائرة شحن كينية اليوم (السبت)، على مدرج مطار آدم عبد الله الدولي بالعاصمة مقديشو.

وبيّنت وكالة الأنباء الصومالية أن طائرة الشحن الكينية كان على متنها أربعة طيارين وأفراد الطاقم، ولم تسجل أي خسائر بشرية من جراء الحادث.

وأضافت أن الطائرة كانت تقل شحنة إلى مدينة بلدوينا، لكنها عادت إلى مقديشو عندما واجهت عطلاً فنيًا.

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