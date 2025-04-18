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"الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 (إنفوجرافيك)

وزير الصحة الإيراني: نلعب مع "كورونا" الشطرنج

قال: لا أحد في العالم لديه رؤية حول مصير الفيروس

قال وزير الصحة الإيراني سعید نمكي أن لا أحد في العالم ولا حتى منظمة الصحة العالمية لديه رؤية حول مصير فيروس "كورونا" المميت الذي يجتاح العالم.

وقال الوزير: "نحن نتعامل مع فيروس "كورونا" كمن يلعب معه لعبة الشطرنج.. لا إيران ولا أحد في العالم يعرف مصير فيروس "كورونا"! حتى منظمة‌ الصحة العالمية تجهل ذلك".

إيران فيروس كورونا الجديد

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وزير الصحة الإيراني: نلعب مع "كورونا" الشطرنج
سبق

قال وزير الصحة الإيراني سعید نمكي أن لا أحد في العالم ولا حتى منظمة الصحة العالمية لديه رؤية حول مصير فيروس "كورونا" المميت الذي يجتاح العالم.

وقال الوزير: "نحن نتعامل مع فيروس "كورونا" كمن يلعب معه لعبة الشطرنج.. لا إيران ولا أحد في العالم يعرف مصير فيروس "كورونا"! حتى منظمة‌ الصحة العالمية تجهل ذلك".

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
05:19 PM

وزير الصحة الإيراني: نلعب مع "كورونا" الشطرنج

قال: لا أحد في العالم لديه رؤية حول مصير الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
6,413

قال وزير الصحة الإيراني سعید نمكي أن لا أحد في العالم ولا حتى منظمة الصحة العالمية لديه رؤية حول مصير فيروس "كورونا" المميت الذي يجتاح العالم.

وقال الوزير: "نحن نتعامل مع فيروس "كورونا" كمن يلعب معه لعبة الشطرنج.. لا إيران ولا أحد في العالم يعرف مصير فيروس "كورونا"! حتى منظمة‌ الصحة العالمية تجهل ذلك".

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