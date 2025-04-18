وزير الصحة الإيراني: نلعب مع "كورونا" الشطرنج

قال: لا أحد في العالم لديه رؤية حول مصير الفيروس

قال وزير الصحة الإيراني سعید نمكي أن لا أحد في العالم ولا حتى منظمة الصحة العالمية لديه رؤية حول مصير فيروس "كورونا" المميت الذي يجتاح العالم.

وقال الوزير: "نحن نتعامل مع فيروس "كورونا" كمن يلعب معه لعبة الشطرنج.. لا إيران ولا أحد في العالم يعرف مصير فيروس "كورونا"! حتى منظمة‌ الصحة العالمية تجهل ذلك".