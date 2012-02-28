قصة نجاح 5 فتيات سعوديات.. من هَم البطالة إلى ريادة الأعمال والفرص الوظيفية الملائمة

دعم المشاريع الخيرية والصناديق المجتمعية يؤتي ثماره

نجح مشروع خيري في إحداث نقلة نوعية هائلة في حياة خمس فتيات سعوديات، صارعن أمواج البطالة ونجحن بالتعاون في إيجاد فرص تجارية ووظيفية تتناسب مع إمكانياتهن وقدراتهن الشخصية.

تقول "روان اليامي"، وهي إحدى المستفيدات من برنامج مهارات المقدم من صندوق الأمير سلطان بالمنطقة الشرقية: "بداية كان انضمامي بعد مرحلة التخرج كأي طالبة عمل تبحث عن الشهادات التي تخولها مهنيا للمنافسة في سوق العمل السعودي، وكان لدخولي لهذا البرنامج أثر كبير فاكتشاف العديد من المهارات وَتحديد نقاط القوة وَالضعف، من خلال عدة مواد تدريبية مهمة مطلوبة فيسوق العمل السعودي، ومنها مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والمهارات الحياتية ومهارات التواصل ومن خلال هذا البرنامج، استفدنا الكثير الكثير من معرفة أهم النقاط للباحثين عن عمل و أحد أمثلتها إعداد السيرة الذاتية، وكيفية تخطي المقابلات الشخصية، وكيفية عرض فكرة أمام مجموعة من الأعضاء، وأهمية العمل الجماعي وغيرها الكثير وكانت تجربة جدا فعالة وفريدة وَ لله الحمد".

وتلتقط طرف الحديث "إشراق الروقي"، وهي احدى خريجات برنامج مهارات The skills الذي أقيم في صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة بدعم من مشروع الأمير محمد بن سلمان الخيري وتقول: "خلال فترة البرنامج تدربت على الكثير من المهارات، أهمها اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات والمهارات الحياتية، وبحمد من الله التحقت بوظيفة في إحدى الشركات القابضة في مدينة الخبر كأخصائية للموارد البشرية بعد أقل من شهر من تخرجي من البرنامج".

أما "هيا الغريب" فتحدثت قائلة: "بدايتي عندما تخرجت في الثانوية قسم علمي، وكنت أحمل بداخلي حلما وطموحا كبيرا، ولكن لظروف خاصة، لم استطع الالتحاق بالكلية التي رغبت بالتسجيل بها، إلا انني لم ايأس، وسجلت بعدة دورات تدريبية لتطوير نفسي، وأرسلت شهاداتي لعدة أماكن رغبة في الحصول على وظيفة، إلى انقبلت في صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة موظفة استقبال، وتم ترشيحي بعد فترة، وقد استفدت منه كثيرا، وتحسنت لدي اللغة الانجليزية للالتحاق في برنامج مهارات التي كانت لدي ضعيفة، وطورت من مهاراتي المهنية كما أنها عززت ثقتي بنفسي ومنحتني حافزا اكثر للتقدم والعطاء في مجال عملي، حتى اكتسبت ثقة المسؤولين بحمد الله، وانا الآن أعمل إدارية في مركز بيادر لخدمات الأعمال التابع للصندوق".

وتحكي "أنوار المؤمن" قصتها مع الصندوق، وتقول: "بعد انضمامي لبرنامج كيف تبدأي مشروعك، حصلت على دعم لتطوير مشروعي، وافتتحت مؤسسة انتاج، ولان المنطقة الشرقية تفتقر لمثل هذا المشروع، فبحمدالله سنكون اول مؤسسة انتاج فني مجهزه بـ ١٥ موظفا وموظفة، ويشمل استديو كبيرا مساحته ٦٥٠ مترا لتصوير الفيديو مجهز بأحدث الأجهزة".

كما شاركت "موضي الحميدي" في برنامج ستارتاب للاطلاع وتبادل الخبرات في الاعمال التجارية. وتقول: "ساعدني البرنامج في وضع ثلاث خطوط أساسية، مثل التعرف على اساسيات وخطوات البدء بالعمل التجاري بكل أنواعه من دراسة جدوى، والجانب التسويقي، ونموذج العمل التجاري وغيره، كما أتاح لي الفرصة للتعرف على صندوق الامير سلطان بن عبد العزيز وخدماته في دعم النساء".

يأتي ذلك ضمن مشروع " الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للجمعيات الخيرية". والذي يمتد إلى المراكز والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي التي تقدم خدماتها إلى المواطنين من الجنسين، ومنها صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لدعم المرأة، بالمنطقة الشرقية.

ويعمل صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز على استثمار دعم مشروع محمد بن سلمان الخيري بشكل علمي مدروس، لتعزيز البرامج والمبادرات التي يقدمها للنساء، حيث كشف حسن الجاسر الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة لـ"سبق" : أن "الدعم الخيري والرؤية الطموحة لمشروع محمد بن سلمان الخيري للقطاع غير الربحي في المملكة سيمكنه من تحقيق قفزات كبيرة تتواكب مع رؤية المملكة2030 في ظل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبتكاتف وتعاون الجميع ودعم وإسهام جميع أبناء الوطن لتوسيع نطاق أثر هذا القطاع وتطويره وتنمية موارده المالية والبشرية وتوفير فرص عمل وفتح مشاريع على المدى البعيد، وايضا بناء قدرات العاملين فيه، ورفع إسهاماته في الناتج الإجمالي المحلي لتلبية الاحتياجات التنموية الوطنية".

من جانبها، أشارت هناء الزهير نائب الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن "هذا الدعم سيكون له بمشيئة الله أثر مهم في دعم أهداف صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة السعودية في المنطقة بتذليل العقبات التي تواجهها المرأة، وإيجاد الحلول في شتى المجالات، لتفعيل دورها التنموي وتمكينها من المساهمة في التنمية الوطنية الشاملة وسيسهم بمشيئة الله بدعم القطاع غير الربحي ويزيد مساهمته في تحول المملكة نحو اقتصاد مزدهر تشارك فيه القطاعات الثلاثة جنبا إلى جنب في استمرار مسيرة النهضة والبناء وتحقيق رؤية المملكة2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.