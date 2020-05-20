النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

6 مدن تسجل ما يزيد على ألف حالة تعافٍ من "كورونا" اليوم

الرياض أولاً بـ585 حالة تليها المدينة بـ370 ثم جدة بـ223

لا تزال مكة المكرمة متصدرةً من حيث عدد حالات التعافي من فيروس كورونا على مستوى مدن المملكة، تليها الرياض، ثم المدينة المنورة، ثم جدة، والدمام والهفوف.

وتقدمت المدينة المنورة في ترتيب المدن من حيث عدد حالات التعافي، حيث احتلت المرتبة الثالثة، تلتها جدة ثم الدمام، ثم الهفوف.

وتوزعت حالات التعافي على تلك المدن الست التي زادت حالات التعافي فيها عن الألف حالة بين مدن المملكة، حيث سجلت مكة 7187 حالة، ثم الرياض 6706، ثم المدينة المنورة 5678 ثم جدة 5599 ثم الدمام 1854 وأخيراً الهفوف 1818 حالة.

وعن توزيع حالات تعافي اليوم، التي أعلنت عنها وزارة الصحة وعددها 1844؛ فقد كان للرياض النصيب الأكبر منها بواقع 585 حالة تعافٍ، والمدينة 370، وجدة 223، والدمام 119، ومكة 109، والهفوف 62 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
6 مدن تسجل ما يزيد على ألف حالة تعافٍ من "كورونا" اليوم
سبق

لا تزال مكة المكرمة متصدرةً من حيث عدد حالات التعافي من فيروس كورونا على مستوى مدن المملكة، تليها الرياض، ثم المدينة المنورة، ثم جدة، والدمام والهفوف.

وتقدمت المدينة المنورة في ترتيب المدن من حيث عدد حالات التعافي، حيث احتلت المرتبة الثالثة، تلتها جدة ثم الدمام، ثم الهفوف.

وتوزعت حالات التعافي على تلك المدن الست التي زادت حالات التعافي فيها عن الألف حالة بين مدن المملكة، حيث سجلت مكة 7187 حالة، ثم الرياض 6706، ثم المدينة المنورة 5678 ثم جدة 5599 ثم الدمام 1854 وأخيراً الهفوف 1818 حالة.

وعن توزيع حالات تعافي اليوم، التي أعلنت عنها وزارة الصحة وعددها 1844؛ فقد كان للرياض النصيب الأكبر منها بواقع 585 حالة تعافٍ، والمدينة 370، وجدة 223، والدمام 119، ومكة 109، والهفوف 62 حالة.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
04:27 PM

6 مدن تسجل ما يزيد على ألف حالة تعافٍ من "كورونا" اليوم

الرياض أولاً بـ585 حالة تليها المدينة بـ370 ثم جدة بـ223

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
8,467

لا تزال مكة المكرمة متصدرةً من حيث عدد حالات التعافي من فيروس كورونا على مستوى مدن المملكة، تليها الرياض، ثم المدينة المنورة، ثم جدة، والدمام والهفوف.

وتقدمت المدينة المنورة في ترتيب المدن من حيث عدد حالات التعافي، حيث احتلت المرتبة الثالثة، تلتها جدة ثم الدمام، ثم الهفوف.

وتوزعت حالات التعافي على تلك المدن الست التي زادت حالات التعافي فيها عن الألف حالة بين مدن المملكة، حيث سجلت مكة 7187 حالة، ثم الرياض 6706، ثم المدينة المنورة 5678 ثم جدة 5599 ثم الدمام 1854 وأخيراً الهفوف 1818 حالة.

وعن توزيع حالات تعافي اليوم، التي أعلنت عنها وزارة الصحة وعددها 1844؛ فقد كان للرياض النصيب الأكبر منها بواقع 585 حالة تعافٍ، والمدينة 370، وجدة 223، والدمام 119، ومكة 109، والهفوف 62 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,497

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة