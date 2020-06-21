النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تشهِّر بمصنع يغش في تعبئة المياه

شهّرت وزارة التجارة بمصنع لإنتاج مياه الشرب وتصنيع العبوات وذلك إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت نتائج التحليل المختبرية وجود زيادة لمادة البرومات في المياه تجاوزت الكميات المسموح بها وفق المواصفات القياسية المعتمدة والخاصة بمياه الشرب المعبأة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة ضد المنشأة ومديرها والواقعة بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم، حيث تضمن الحكم فرض غرامة مالية وإغلاق المصنع لمدة ستة أشهر والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة "التجارة" مواصلة حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.



وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تشهِّر بمصنع يغش في تعبئة المياه
سبق

شهّرت وزارة التجارة بمصنع لإنتاج مياه الشرب وتصنيع العبوات وذلك إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت نتائج التحليل المختبرية وجود زيادة لمادة البرومات في المياه تجاوزت الكميات المسموح بها وفق المواصفات القياسية المعتمدة والخاصة بمياه الشرب المعبأة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة ضد المنشأة ومديرها والواقعة بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم، حيث تضمن الحكم فرض غرامة مالية وإغلاق المصنع لمدة ستة أشهر والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة "التجارة" مواصلة حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.



وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
11:20 PM

"التجارة" تشهِّر بمصنع يغش في تعبئة المياه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
17,052

شهّرت وزارة التجارة بمصنع لإنتاج مياه الشرب وتصنيع العبوات وذلك إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت نتائج التحليل المختبرية وجود زيادة لمادة البرومات في المياه تجاوزت الكميات المسموح بها وفق المواصفات القياسية المعتمدة والخاصة بمياه الشرب المعبأة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة ضد المنشأة ومديرها والواقعة بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم، حيث تضمن الحكم فرض غرامة مالية وإغلاق المصنع لمدة ستة أشهر والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة "التجارة" مواصلة حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.



وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,282
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,127
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,022
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,427

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري
شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة