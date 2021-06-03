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وزير التعليم: التطوير عملية مستمرة بشراكة الجميع لتحقيق طموحات الوطن

التقى رؤساء تحرير الصحف ومديري القنوات الإعلامية

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن رحلة التطوير في منظومة التعليم، بما فيها تطوير المناهج والخطط الدراسية؛ عملية مستمرة، وهي مرحلة أولى من التطوير، والجميع فيها شركاء كمنجز وطني يحقق طموحات قيادة المملكة، ورؤية الوطن الطموحة، ويجد فيه أبناء وبنات الوطن ما يستحقونه من تطوير لمهاراتهم والاستجابة لطموحاتهم، وتعزيز منافستهم عالميًّا.

وقال وزير التعليم خلال لقائه اليوم رؤساء تحرير الصحف السعودية ومديري القنوات الإعلامية: "إن التطوير في التعليم هو نتاج دراسات متأنية ومتخصصة عملت عليها الوزارة خلال السنتين الماضيتين، وأظهرت الحاجة الملحّة والسريعة لهذا التطوير الحقيقي والعميق الذي يستجيب لاحتياجات التنمية ومستقبل الوطن وتتكامل فيه عناصر العملية التعليمية، ويؤدي إلى رفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030".

وأضاف الوزير آل الشيخ أن التعليم في عهدة الدولة وقراراته محصّنة بشراكة المجتمع؛ لبناء إنسان واعِ ومعتدل يعتزّ بوطنه وتاريخه وحضارته، ويفتخر بقيادته ورموزه، وينافس عالميًّا، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم ستواصل تحقيق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله- الطموحة في تعزيز المهارات، واستثمار جهود منسوبي التعليم للمشاركة في التنمية.

وأشار آل الشيخ إلى أن وزارة التعليم واثقة بجهود منسوبيها للمشاركة في تحقيق هذا التطوير وإنجازه واقعًا، وتجاوز كافة التحديات، سواء من داخل المنظومة التعليمية أو خارجها، مشيدًا بعطاء زملائه وزميلاته من المعلمين والمعلمات وتفانيهم في أداء رسالتهم؛ حيث أثبتت المواقف أنهم على قدر الثقة والمسؤولية، ومصدر فخر للوطن وبناء إنسانه ومستقبله.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى في مشروع التطوير بدأت بالإعلان عن تطوير المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الدراسية الثلاثة، مؤكداً أن التطوير سيسهم في رفع نواتج التعلّم وتحسين مستوى الأداء التعليمي للطلاب والطالبات، ودعم مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، وتحسين نتائج المملكة في الاختبارات الدولية، وسدّ الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية، بالإضافة إلى المقاربة مع الدول المتقدمة تعليميًّا وبين النظام التعليمي في المملكة في عدد الأيام الفعلية للدراسة، وهذا ما ستتم معالجته مع تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة العام المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم: التطوير عملية مستمرة بشراكة الجميع لتحقيق طموحات الوطن
سبق

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن رحلة التطوير في منظومة التعليم، بما فيها تطوير المناهج والخطط الدراسية؛ عملية مستمرة، وهي مرحلة أولى من التطوير، والجميع فيها شركاء كمنجز وطني يحقق طموحات قيادة المملكة، ورؤية الوطن الطموحة، ويجد فيه أبناء وبنات الوطن ما يستحقونه من تطوير لمهاراتهم والاستجابة لطموحاتهم، وتعزيز منافستهم عالميًّا.

وقال وزير التعليم خلال لقائه اليوم رؤساء تحرير الصحف السعودية ومديري القنوات الإعلامية: "إن التطوير في التعليم هو نتاج دراسات متأنية ومتخصصة عملت عليها الوزارة خلال السنتين الماضيتين، وأظهرت الحاجة الملحّة والسريعة لهذا التطوير الحقيقي والعميق الذي يستجيب لاحتياجات التنمية ومستقبل الوطن وتتكامل فيه عناصر العملية التعليمية، ويؤدي إلى رفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030".

وأضاف الوزير آل الشيخ أن التعليم في عهدة الدولة وقراراته محصّنة بشراكة المجتمع؛ لبناء إنسان واعِ ومعتدل يعتزّ بوطنه وتاريخه وحضارته، ويفتخر بقيادته ورموزه، وينافس عالميًّا، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم ستواصل تحقيق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله- الطموحة في تعزيز المهارات، واستثمار جهود منسوبي التعليم للمشاركة في التنمية.

وأشار آل الشيخ إلى أن وزارة التعليم واثقة بجهود منسوبيها للمشاركة في تحقيق هذا التطوير وإنجازه واقعًا، وتجاوز كافة التحديات، سواء من داخل المنظومة التعليمية أو خارجها، مشيدًا بعطاء زملائه وزميلاته من المعلمين والمعلمات وتفانيهم في أداء رسالتهم؛ حيث أثبتت المواقف أنهم على قدر الثقة والمسؤولية، ومصدر فخر للوطن وبناء إنسانه ومستقبله.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى في مشروع التطوير بدأت بالإعلان عن تطوير المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الدراسية الثلاثة، مؤكداً أن التطوير سيسهم في رفع نواتج التعلّم وتحسين مستوى الأداء التعليمي للطلاب والطالبات، ودعم مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، وتحسين نتائج المملكة في الاختبارات الدولية، وسدّ الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية، بالإضافة إلى المقاربة مع الدول المتقدمة تعليميًّا وبين النظام التعليمي في المملكة في عدد الأيام الفعلية للدراسة، وهذا ما ستتم معالجته مع تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة العام المقبل.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
06:09 PM
اخر تعديل
04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
03:10 AM

وزير التعليم: التطوير عملية مستمرة بشراكة الجميع لتحقيق طموحات الوطن

التقى رؤساء تحرير الصحف ومديري القنوات الإعلامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن رحلة التطوير في منظومة التعليم، بما فيها تطوير المناهج والخطط الدراسية؛ عملية مستمرة، وهي مرحلة أولى من التطوير، والجميع فيها شركاء كمنجز وطني يحقق طموحات قيادة المملكة، ورؤية الوطن الطموحة، ويجد فيه أبناء وبنات الوطن ما يستحقونه من تطوير لمهاراتهم والاستجابة لطموحاتهم، وتعزيز منافستهم عالميًّا.

وقال وزير التعليم خلال لقائه اليوم رؤساء تحرير الصحف السعودية ومديري القنوات الإعلامية: "إن التطوير في التعليم هو نتاج دراسات متأنية ومتخصصة عملت عليها الوزارة خلال السنتين الماضيتين، وأظهرت الحاجة الملحّة والسريعة لهذا التطوير الحقيقي والعميق الذي يستجيب لاحتياجات التنمية ومستقبل الوطن وتتكامل فيه عناصر العملية التعليمية، ويؤدي إلى رفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030".

وأضاف الوزير آل الشيخ أن التعليم في عهدة الدولة وقراراته محصّنة بشراكة المجتمع؛ لبناء إنسان واعِ ومعتدل يعتزّ بوطنه وتاريخه وحضارته، ويفتخر بقيادته ورموزه، وينافس عالميًّا، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم ستواصل تحقيق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله- الطموحة في تعزيز المهارات، واستثمار جهود منسوبي التعليم للمشاركة في التنمية.

وأشار آل الشيخ إلى أن وزارة التعليم واثقة بجهود منسوبيها للمشاركة في تحقيق هذا التطوير وإنجازه واقعًا، وتجاوز كافة التحديات، سواء من داخل المنظومة التعليمية أو خارجها، مشيدًا بعطاء زملائه وزميلاته من المعلمين والمعلمات وتفانيهم في أداء رسالتهم؛ حيث أثبتت المواقف أنهم على قدر الثقة والمسؤولية، ومصدر فخر للوطن وبناء إنسانه ومستقبله.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى في مشروع التطوير بدأت بالإعلان عن تطوير المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الدراسية الثلاثة، مؤكداً أن التطوير سيسهم في رفع نواتج التعلّم وتحسين مستوى الأداء التعليمي للطلاب والطالبات، ودعم مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، وتحسين نتائج المملكة في الاختبارات الدولية، وسدّ الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية، بالإضافة إلى المقاربة مع الدول المتقدمة تعليميًّا وبين النظام التعليمي في المملكة في عدد الأيام الفعلية للدراسة، وهذا ما ستتم معالجته مع تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة العام المقبل.

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