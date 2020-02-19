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الإطاحة بـ3 متهمين تورطوا بالسطو على تموينات غذائية بـ"روضة الرياض"

هددوا العمالة واستولوا على بضائع وممتلكات تقدر قيمتها بـ12 ألف ريال

أطاحت شرطة منطقة الرياض بثلاثة متهمين سطوا على تموينات غذائية بحي الروضة، واستولوا على بضائع وممتلكات تقدر قيمتها بنحو 12 ألف ريال.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت، بفضلٍ من الله، عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة متهمين؛ مواطن ومقيمان من الجنسية اليمنية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس.


وأضاف: "جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بالسطو على تموينات غذائية بحي الروضة شرق العاصمة الرياض، وتهديد العمالة، والاستيلاء على بضائع وممتلكات تقدر قيمتها بحوالي 12 ألف ريال، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".

الرياض شرطة الرياض تموينات غذائية حي الروضة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بـ3 متهمين تورطوا بالسطو على تموينات غذائية بـ"روضة الرياض"
سبق

أطاحت شرطة منطقة الرياض بثلاثة متهمين سطوا على تموينات غذائية بحي الروضة، واستولوا على بضائع وممتلكات تقدر قيمتها بنحو 12 ألف ريال.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت، بفضلٍ من الله، عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة متهمين؛ مواطن ومقيمان من الجنسية اليمنية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس.


وأضاف: "جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بالسطو على تموينات غذائية بحي الروضة شرق العاصمة الرياض، وتهديد العمالة، والاستيلاء على بضائع وممتلكات تقدر قيمتها بحوالي 12 ألف ريال، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
11:36 PM

الإطاحة بـ3 متهمين تورطوا بالسطو على تموينات غذائية بـ"روضة الرياض"

هددوا العمالة واستولوا على بضائع وممتلكات تقدر قيمتها بـ12 ألف ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطاحت شرطة منطقة الرياض بثلاثة متهمين سطوا على تموينات غذائية بحي الروضة، واستولوا على بضائع وممتلكات تقدر قيمتها بنحو 12 ألف ريال.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت، بفضلٍ من الله، عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة متهمين؛ مواطن ومقيمان من الجنسية اليمنية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس.


وأضاف: "جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بالسطو على تموينات غذائية بحي الروضة شرق العاصمة الرياض، وتهديد العمالة، والاستيلاء على بضائع وممتلكات تقدر قيمتها بحوالي 12 ألف ريال، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".

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