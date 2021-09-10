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أخيراً بعد أكثر من عام.. الحكومة اللبنانية الجديدة ترى النور

برئاسة "ميقاتي".. وهؤلاء أهم الوزراء

وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة، وذلك بعد أكثر من شهر على تكليفه بهذه المهمة عقب اعتذار سعد الحريري عن القيام تشكيل الحكومة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن "الرئيس عون والرئيس ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وبحسب وسائل اعلام لبنانية فإن بعض الوزراء هم:

- وليد فياض وزيراً للطاقة

- عبدالله بوحبيب وزيراً للخارجية

- هنري خوري وزيراً للعدل

- بسام المولوي وزيراً للداخلية

- يوسف خليل وزيراً للمالية

- فراس الأبيض وزيراً للصحة

- علي حمية وزيراً للأشغال العامة والنقل

- عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة

- محمد مرتضى لوزارة الثقافة

- مصطفى بيرو وزيراً للعمل

- عباس الحلبي وزيراً للتربية

- عصام شرف الدين لوزارة المهجرين

- ناصر ياسين وزيراً للبيئة

- جوني قرم لوزارة الاتصالات

- جورج قرداحي وزيراً للإعلام

- العميد موريس سليم لوزارة الدفاع

- جورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة

- جورج دباكيان وزيراً للصناعة

الرئيسية/ أخبار العالم

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أخيراً بعد أكثر من عام.. الحكومة اللبنانية الجديدة ترى النور
سبق

وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة، وذلك بعد أكثر من شهر على تكليفه بهذه المهمة عقب اعتذار سعد الحريري عن القيام تشكيل الحكومة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن "الرئيس عون والرئيس ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وبحسب وسائل اعلام لبنانية فإن بعض الوزراء هم:

- وليد فياض وزيراً للطاقة

- عبدالله بوحبيب وزيراً للخارجية

- هنري خوري وزيراً للعدل

- بسام المولوي وزيراً للداخلية

- يوسف خليل وزيراً للمالية

- فراس الأبيض وزيراً للصحة

- علي حمية وزيراً للأشغال العامة والنقل

- عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة

- محمد مرتضى لوزارة الثقافة

- مصطفى بيرو وزيراً للعمل

- عباس الحلبي وزيراً للتربية

- عصام شرف الدين لوزارة المهجرين

- ناصر ياسين وزيراً للبيئة

- جوني قرم لوزارة الاتصالات

- جورج قرداحي وزيراً للإعلام

- العميد موريس سليم لوزارة الدفاع

- جورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة

- جورج دباكيان وزيراً للصناعة

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
03:03 PM
اخر تعديل
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
06:55 PM

أخيراً بعد أكثر من عام.. الحكومة اللبنانية الجديدة ترى النور

برئاسة "ميقاتي".. وهؤلاء أهم الوزراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,348

وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة، وذلك بعد أكثر من شهر على تكليفه بهذه المهمة عقب اعتذار سعد الحريري عن القيام تشكيل الحكومة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن "الرئيس عون والرئيس ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وبحسب وسائل اعلام لبنانية فإن بعض الوزراء هم:

- وليد فياض وزيراً للطاقة

- عبدالله بوحبيب وزيراً للخارجية

- هنري خوري وزيراً للعدل

- بسام المولوي وزيراً للداخلية

- يوسف خليل وزيراً للمالية

- فراس الأبيض وزيراً للصحة

- علي حمية وزيراً للأشغال العامة والنقل

- عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة

- محمد مرتضى لوزارة الثقافة

- مصطفى بيرو وزيراً للعمل

- عباس الحلبي وزيراً للتربية

- عصام شرف الدين لوزارة المهجرين

- ناصر ياسين وزيراً للبيئة

- جوني قرم لوزارة الاتصالات

- جورج قرداحي وزيراً للإعلام

- العميد موريس سليم لوزارة الدفاع

- جورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة

- جورج دباكيان وزيراً للصناعة

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