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بحضور العريس والمأذون.. نزيل بسجن بيشة يعقد قران شقيقته بإدارة السجن‎

"القحطاني": المديرية تسهِّل العقبات كافة لتيسير مثل هذه الإجراءات للنزلاء

مكَّنت إدارة سجن محافظة بيشة أحد النزلاء بالسجن من عقد قران شقيقته بعد حضور العريس والمأذون للسجن، وذلك في مبادرة كان لها الأثر الحسن على السجين للقيام على شؤون أسرته، ورعايته إياها.

وفي التفاصيل، حضر أمس الثلاثاء المأذون الشرعي والشهود لإدارة السجن، ممثلة بمدير إدارة السجن المقدم محمد بن عبدالله القحطاني، الذي أوضح لهم أن مديرية السجون بالسعودية تسهِّل العقبات كافة لتيسير مثل هذه الإجراءات، وتعمل على تمكين النزلاء من القيام على شؤون أسرهم، ورعايتهم.

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بحضور العريس والمأذون.. نزيل بسجن بيشة يعقد قران شقيقته بإدارة السجن‎
سبق

مكَّنت إدارة سجن محافظة بيشة أحد النزلاء بالسجن من عقد قران شقيقته بعد حضور العريس والمأذون للسجن، وذلك في مبادرة كان لها الأثر الحسن على السجين للقيام على شؤون أسرته، ورعايته إياها.

وفي التفاصيل، حضر أمس الثلاثاء المأذون الشرعي والشهود لإدارة السجن، ممثلة بمدير إدارة السجن المقدم محمد بن عبدالله القحطاني، الذي أوضح لهم أن مديرية السجون بالسعودية تسهِّل العقبات كافة لتيسير مثل هذه الإجراءات، وتعمل على تمكين النزلاء من القيام على شؤون أسرهم، ورعايتهم.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
12:33 AM

بحضور العريس والمأذون.. نزيل بسجن بيشة يعقد قران شقيقته بإدارة السجن‎

"القحطاني": المديرية تسهِّل العقبات كافة لتيسير مثل هذه الإجراءات للنزلاء

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سعود الدعجاني - جدة
2
6,709

مكَّنت إدارة سجن محافظة بيشة أحد النزلاء بالسجن من عقد قران شقيقته بعد حضور العريس والمأذون للسجن، وذلك في مبادرة كان لها الأثر الحسن على السجين للقيام على شؤون أسرته، ورعايته إياها.

وفي التفاصيل، حضر أمس الثلاثاء المأذون الشرعي والشهود لإدارة السجن، ممثلة بمدير إدارة السجن المقدم محمد بن عبدالله القحطاني، الذي أوضح لهم أن مديرية السجون بالسعودية تسهِّل العقبات كافة لتيسير مثل هذه الإجراءات، وتعمل على تمكين النزلاء من القيام على شؤون أسرهم، ورعايتهم.

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