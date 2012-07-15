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شاهد.. أمير مكة يكرم منقذي الأطفال الـ3  من حريق حي الخضراء

"الزهراني" و"عسيري" كانا قد كشفا لـ"سبق" تفاصيل عملهما البطولي

كرّم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، شابين أنقذا أطفالاً من حريق شب في شقتهم بالعاصمة المقدسة، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري.

وقدّم شكره للشابين على عملهما البطولي، مؤكداً أن ذلك العمل غير مستغرب على الشباب السعودي، فيما عبّرا عن شكرهما وتقديرهما له على هذا التكريم.

وقال "الزهراني" و"عسيري" لـ"سبق": كنا متجهين معًا مستقلين مركبة داخل حي الخضراء بالشرائع في وقت صلاة العصر، وكنا نريد الذهاب إلى أحد المطاعم وشاهدنا الأدخنة المتصاعدة من إحدى نوافذ منزل فاتجهنا لمعرفة مصدر الدخان، وعندما أوقفنا المركبة وجدنا أشخاصًا بالقرب من المنزل يتحدثون إلى الأطفال الذين تحاصرهم النيران والأدخنة من جراء حريق وقع بالشقة تابعة لعمارة مكونة من دورين.

وتابع "الزهراني": صعدت فوق مظلة السيارات حتى أتمكن من الوصول للنافذة وعندما صعدت وحاولت إخراجهم كانت النافذة محكمة بالحديد، وحاولت سحب وكسر حديد النافذة ولكن لم أتمكن في المرة الأولى وبعد محاولات لاحظت وجود زخارف من الحديد الخفيف، وبالفعل تمكنت من خلق مساحة لجذب الطفل الأول ونجحنا بإخراجهم جميعًا، وقام صديقي "عسيري" بإنزالهم من أعلى المبنى، وكان الأطفال قد بدأت عليهم آثار اختناق بسيط من جراء استنشاقهم الدخان المتصاعد من النيران المشتعلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمير مكة يكرم منقذي الأطفال الـ3  من حريق حي الخضراء
سبق

كرّم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، شابين أنقذا أطفالاً من حريق شب في شقتهم بالعاصمة المقدسة، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري.

وقدّم شكره للشابين على عملهما البطولي، مؤكداً أن ذلك العمل غير مستغرب على الشباب السعودي، فيما عبّرا عن شكرهما وتقديرهما له على هذا التكريم.

وقال "الزهراني" و"عسيري" لـ"سبق": كنا متجهين معًا مستقلين مركبة داخل حي الخضراء بالشرائع في وقت صلاة العصر، وكنا نريد الذهاب إلى أحد المطاعم وشاهدنا الأدخنة المتصاعدة من إحدى نوافذ منزل فاتجهنا لمعرفة مصدر الدخان، وعندما أوقفنا المركبة وجدنا أشخاصًا بالقرب من المنزل يتحدثون إلى الأطفال الذين تحاصرهم النيران والأدخنة من جراء حريق وقع بالشقة تابعة لعمارة مكونة من دورين.

وتابع "الزهراني": صعدت فوق مظلة السيارات حتى أتمكن من الوصول للنافذة وعندما صعدت وحاولت إخراجهم كانت النافذة محكمة بالحديد، وحاولت سحب وكسر حديد النافذة ولكن لم أتمكن في المرة الأولى وبعد محاولات لاحظت وجود زخارف من الحديد الخفيف، وبالفعل تمكنت من خلق مساحة لجذب الطفل الأول ونجحنا بإخراجهم جميعًا، وقام صديقي "عسيري" بإنزالهم من أعلى المبنى، وكان الأطفال قد بدأت عليهم آثار اختناق بسيط من جراء استنشاقهم الدخان المتصاعد من النيران المشتعلة.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
02:50 PM

شاهد.. أمير مكة يكرم منقذي الأطفال الـ3  من حريق حي الخضراء

"الزهراني" و"عسيري" كانا قد كشفا لـ"سبق" تفاصيل عملهما البطولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، شابين أنقذا أطفالاً من حريق شب في شقتهم بالعاصمة المقدسة، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري.

وقدّم شكره للشابين على عملهما البطولي، مؤكداً أن ذلك العمل غير مستغرب على الشباب السعودي، فيما عبّرا عن شكرهما وتقديرهما له على هذا التكريم.

وقال "الزهراني" و"عسيري" لـ"سبق": كنا متجهين معًا مستقلين مركبة داخل حي الخضراء بالشرائع في وقت صلاة العصر، وكنا نريد الذهاب إلى أحد المطاعم وشاهدنا الأدخنة المتصاعدة من إحدى نوافذ منزل فاتجهنا لمعرفة مصدر الدخان، وعندما أوقفنا المركبة وجدنا أشخاصًا بالقرب من المنزل يتحدثون إلى الأطفال الذين تحاصرهم النيران والأدخنة من جراء حريق وقع بالشقة تابعة لعمارة مكونة من دورين.

وتابع "الزهراني": صعدت فوق مظلة السيارات حتى أتمكن من الوصول للنافذة وعندما صعدت وحاولت إخراجهم كانت النافذة محكمة بالحديد، وحاولت سحب وكسر حديد النافذة ولكن لم أتمكن في المرة الأولى وبعد محاولات لاحظت وجود زخارف من الحديد الخفيف، وبالفعل تمكنت من خلق مساحة لجذب الطفل الأول ونجحنا بإخراجهم جميعًا، وقام صديقي "عسيري" بإنزالهم من أعلى المبنى، وكان الأطفال قد بدأت عليهم آثار اختناق بسيط من جراء استنشاقهم الدخان المتصاعد من النيران المشتعلة.

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