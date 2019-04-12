"ساما" تشيد بمبادرات شركات قطاع التأمين لدعم جهود "الصحة" في مواجهة "كورونا"

بتبرعات مالية تجاوزت 67 مليون ريال

ثمَّن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، مبادرات شركات قطاع التأمين السعودية في دعم ومساندة جهود وزارة الصحة والكادر الصحي في المملكة، عبر تقديمها تبرعات مالية، تجاوزت 67 مليون ريال، مشيرًا إلى أنها تؤكد الدور الوطني المهم والمسؤول للقطاع الخاص.

وأوضح الدكتور الخليفي أن المبادرة تأتي انطلاقًا من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين، التي حثّ فيها الجميع على التعاون فيما بينهم من أجل محاربة انتشار هذا المرض، والحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وبذل الإمكانات كافة من أجل دعم جهود القطاعات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الصحة، وخصوصًا أن هذه المرحلة الحرجة تتطلب تضافر جميع الجهود من أجل اجتياز الوطن تلك الجائحة العالمية.

وأكد "الخليفي" أن المبادرة تأتي إيمانًا من هذه الشركات بواجبها الوطني، واستشعارًا لمسؤوليتها المجتمعية، وتقديرًا لجهود وزارة الصحة.. سائلاً المولى أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

