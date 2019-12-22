هيا الماضي مديراً عاماً للموارد البشرية في أمانة الرياض

أصدر الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، قراراً بتكليف هيا بنت عبدالله بن عبدالعزيز الماضي بمنصب مدير عام الموارد البشرية بأمانة منطقة الرياض.

وكانت الماضي قد تقلدت عدداً من المناصب في أمانة منطقة الرياض منها رئاسة إحدى البلديات الفرعية ثم مساعداً لمدير عام الموارد البشرية بالأمانة.