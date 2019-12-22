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هيا الماضي مديراً عاماً للموارد البشرية في أمانة الرياض

أصدر الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، قراراً بتكليف هيا بنت عبدالله بن عبدالعزيز الماضي بمنصب مدير عام الموارد البشرية بأمانة منطقة الرياض.

وكانت الماضي قد تقلدت عدداً من المناصب في أمانة منطقة الرياض منها رئاسة إحدى البلديات الفرعية ثم مساعداً لمدير عام الموارد البشرية بالأمانة.

هيا الماضي أمانة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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هيا الماضي مديراً عاماً للموارد البشرية في أمانة الرياض
سبق

أصدر الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، قراراً بتكليف هيا بنت عبدالله بن عبدالعزيز الماضي بمنصب مدير عام الموارد البشرية بأمانة منطقة الرياض.

وكانت الماضي قد تقلدت عدداً من المناصب في أمانة منطقة الرياض منها رئاسة إحدى البلديات الفرعية ثم مساعداً لمدير عام الموارد البشرية بالأمانة.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
08:22 PM

هيا الماضي مديراً عاماً للموارد البشرية في أمانة الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، قراراً بتكليف هيا بنت عبدالله بن عبدالعزيز الماضي بمنصب مدير عام الموارد البشرية بأمانة منطقة الرياض.

وكانت الماضي قد تقلدت عدداً من المناصب في أمانة منطقة الرياض منها رئاسة إحدى البلديات الفرعية ثم مساعداً لمدير عام الموارد البشرية بالأمانة.

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