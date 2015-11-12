"جمعية أعمال" و"ناقل" توقعان مذكرة تفاهم لتدريب وتوظيف الشباب والفتيات

لتعزيز أواصر التعاون في مجالات خدمة وتنمية المشاريع النوعية

وقّعت شركة ناقل وجمعية أعمال للتنمية الأسرية، العاملة في مجال تمكين الشباب والفتيات للانطلاق إلى سوق العمل الحر، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز أواصر التعاون في مجالات خدمة وتنمية المشاريع النوعية للجمعية، وتشجيع الأعمال المشتركة في مجالات خدمات تنمية المشاريع متناهية الصغر؛ بهدف تطوير خدماتهم، ودعم مشاريع مختارة بالخدمات المالية وغير المالية وفق آليات الدعم المتبعة في الشركة والجمعية.

وتشمل مذكرة التفاهم تقديم دورات تدريبية للشباب والفتيات بعد اجتيازهم شروط القبول والمقابلة الشخصية، بما يتناسب مع الوظائف المتاحة بالشركة، وذلك بأن تعمل شركة ناقل من خلال مركزها التدريبي بتدريب الفتيات المرشحات من قبل الجمعية على 300 وظيفة "كول سنتر" بالإضافة إلى تدريب الشباب على أعمال المستودعات وخدمة التوصيل لسبعمائة وظيفة.

ويعود توقيع الاتفاقية إلى يقين كلا الطرفين بأن التكامل والتعاون بين القطاعات العاملة في هذا المجال أصبح ضرورة ملحة للارتقاء بالمستوى التطبيقي في تقديم خدمات رفيعة المستوى والتطوير من مستوى المعرفي والعملي لمستفيدي الجمعية وشركة ناقل.

ومثّل شركة "ناقل" في التوقيع على المذكرة رئيسها التنفيذي محمد البياتي، كما وقع عن جمعية أعمال للتنمية الأسرية مديرها التنفيذي عبدالرزاق بن عبدالله القشعمي.

ﺑدوره، ﻧﻮه اﻟﻤدﻳر اﻟﺘﻨﻔﻴذي ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺒد اﻟرزاق ﻋﺒدﷲ اﻟﻘﺸﻌﻤﻲ ﺑﺎﻟدﻋم اﻟذي ﺗﺠده ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻋﻤﺎل ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻأرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟرﺷﻴدة؛ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﻮاﺟﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

وﻗﺎل "اﻟﻘﺸﻌﻤﻲ": "ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﷲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴر اﻟﺘدرﻳﺐ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﺸﺎﺑﺎت، وﺗﺄﻫﻴﻠﻬم ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻜﺒرى ﻹﻳﺠﺎد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬم وﻓﻖ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬم، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘم ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺰﻳد ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻋدد ﻣﻦ اﻟﺸرﻛﺎت، وﺣﺚ اﻟﺸرﻛﺎت ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ دﻋم ﻣﺜﻞ تلك اﻟﺒراﻣﺞ".

وﻗدم "اﻟﻘﺸﻌﻤﻲ" كل اﻟﺸﻜر لشركة "ناقل" لمبادرتها لإبرام اتفاقية التعاون بين الجمعية والشركة.