"الجفالي" تحتفل بتدشين سيارة S-Class الجديدة كليًا في السوق السعودي

تتميز بنظام التوجيه على المحور الخلفي ونظام المساعد الصوتي Hey Mercedes بـ 27 لغة

عبدالملك سرور- سبق: احتفلت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، وكلاء سيارات مرسيدس – بنز في المملكة، بتدشين سيارة S-Class الجديدة كليًا رسميًا في السوق السعودي.

وبتلك المناسبة، قدم رئيس قسم التطوير والتسويق بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، باسم ولي، الشكر والتقدير لجميع من شارك الشركة احتفالها بوصول سيارة S-Class التي تعكس اسم مرسيدس– بنز من خلال ما تقدمه من خبرة هندسية عريقة ترسي معايير الفخامة في عالم السيارات.

وأضاف قائلاً: "يوفر الجيل الجديد من سيارة S-Class متعة استثنائية لجميع الحواس؛ النظر واللمس والسمع والشم، حيث تقدم العديد من الابتكارات في أنظمة مساعدة السائق وحماية الركاب والارتقاء بمستوى التفاعل معهم".

ومن أبرز مزايا السيارة الجديدة: نظام التوجيه على المحور الخلفي حيث يتم تقليل دورة الانعطاف بنحو 1,9 متر، ويتوفر نظام المساعد الصوتي "Hey Mercedes" الآن بـ 27 لغة مع فهم لغة البشر.

ويشتمل نظام الصوت المحيطي Burmester®️ رباعي الأبعاد المتطور على 30 مكبرًا صوتيًا وثمانية مكبرات صوتية مساعدة، وتوفر سيارة S-Class الجديدة كليًا 10 برامج تدليك مختلفة. وتتساوى مساحة شاشة العرض على الزجاج الأمامي بتقنية الواقع المعزز مع شاشة بقياس قطري يبلغ 77 بوصة.

وتتوفر مجموعة من محركات البنزين سداسية الأسطوانات بمستويات مختلفة من القوة ضمن أول مجموعة من المحركات في سيارة S-Class الجديدة كليًا. كما سيتوفر بعد فترة وجيزة محرك V8 مزود ببادئ حركة مدمج (ISG)، ونظام كهربائي بقدرة 48 فولت.

وتبرز المصابيح الأمامية في الجانب الأمامي من السيارة، حيث تتضمن المصابيح النهارية المكونة من ثلاثة أجزاء، وتعد مقابض الأبواب المثبتة بشكل انسيابي غير بارز تطورًا جديدًا، حيث تبرز للخارج عندما تقترب منها يد السائق، أو عند الضغط على سطحها الخارجي. وتعمل وظيفة KEYLESS-GO على توفير إمكانية دخول السيارة دون استخدام المفتاح.

ويدخل نظام DIGITAL LIGHT الاختياري خط الإنتاج لأول مرة في سيارات مرسيدس– بنز، ما يتيح وظائف مساعدة جديدة تمامًا مثل: التحذير من أعمال الصيانة على الطرق المعروفة من خلال رسم صورة الحفار على سطح الطريق، والتحذير من وجود المشاة على جانب الطريق بتوجيه الضوء عليهم عند رصدهم، والتنبيه بإشارات المرور أو علامات التوقف أو لافتات عدم الدخول من خلال رسم رمز تحذيري على سطح الطريق، وكذلك المساعدة في تجاوز مسارات الطريق الضيقة (في أعمال الصيانة على الطرق) من خلال رسم خطوط إرشادية على سطح الطريق.