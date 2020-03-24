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مدير الأمن العام عن مخالفات اليوم الأول لمنع التجوال: محدودة جداً

أشاد بالتعاون الملموس والتجاوب الإيجابي الكبير من المواطن والمقيم

أكّد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ أن جهات الأمن العام المعنية والقطاعات المشاركة معها في جميع مناطق المملكة، باشرت تطبيق الأمر بمنع التجوّل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من أمس الإثنين من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً لمدة (21) يوماً، وما تم إعلانه من وزارة الداخلية من عقوبات بحق المخالفين له.

وأشاد بالتعاون الملموس والتجاوب الإيجابي الكبير من المواطن والمقيم في الالتزام بذلك لمنع التجمعات التي تعد سبباً مباشراً لنشر فيروس كورونا؛ ما يدعو إلى التفاؤل بالوصول إلى النتائج المأمولة، بمشيئة الله.

وأوضح أن الجهات الأمنية باشرت تطبيق العقوبات بحق المخالفين، مشيراً إلى أن ما تم رصده ومباشرته من مخالفات خلال اليوم الأول لمنع التجوّل، يعد محدوداً جداً وتم التعامل معه في حينه.

حظر التجول خالد بن قرار الحربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير الأمن العام عن مخالفات اليوم الأول لمنع التجوال: محدودة جداً
سبق

أكّد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ أن جهات الأمن العام المعنية والقطاعات المشاركة معها في جميع مناطق المملكة، باشرت تطبيق الأمر بمنع التجوّل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من أمس الإثنين من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً لمدة (21) يوماً، وما تم إعلانه من وزارة الداخلية من عقوبات بحق المخالفين له.

وأشاد بالتعاون الملموس والتجاوب الإيجابي الكبير من المواطن والمقيم في الالتزام بذلك لمنع التجمعات التي تعد سبباً مباشراً لنشر فيروس كورونا؛ ما يدعو إلى التفاؤل بالوصول إلى النتائج المأمولة، بمشيئة الله.

وأوضح أن الجهات الأمنية باشرت تطبيق العقوبات بحق المخالفين، مشيراً إلى أن ما تم رصده ومباشرته من مخالفات خلال اليوم الأول لمنع التجوّل، يعد محدوداً جداً وتم التعامل معه في حينه.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
11:42 AM

مدير الأمن العام عن مخالفات اليوم الأول لمنع التجوال: محدودة جداً

أشاد بالتعاون الملموس والتجاوب الإيجابي الكبير من المواطن والمقيم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
10
19,752

أكّد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ أن جهات الأمن العام المعنية والقطاعات المشاركة معها في جميع مناطق المملكة، باشرت تطبيق الأمر بمنع التجوّل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من أمس الإثنين من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً لمدة (21) يوماً، وما تم إعلانه من وزارة الداخلية من عقوبات بحق المخالفين له.

وأشاد بالتعاون الملموس والتجاوب الإيجابي الكبير من المواطن والمقيم في الالتزام بذلك لمنع التجمعات التي تعد سبباً مباشراً لنشر فيروس كورونا؛ ما يدعو إلى التفاؤل بالوصول إلى النتائج المأمولة، بمشيئة الله.

وأوضح أن الجهات الأمنية باشرت تطبيق العقوبات بحق المخالفين، مشيراً إلى أن ما تم رصده ومباشرته من مخالفات خلال اليوم الأول لمنع التجوّل، يعد محدوداً جداً وتم التعامل معه في حينه.

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