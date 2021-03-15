النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"خام برنت" يرتفع مقترباً من الـ 70 دولاراً للبرميل

عقود "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل صعدت 0.7%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، وسجّل خام "برنت" مستوى 70 دولاراً مع صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الصين، ومتابعة مستجدات جائحة "كورونا".

وكشفت البيانات أن الإنتاج الصناعي في الصين ارتفع بنحو 35.1% في يناير وفبراير على أساس سنوي، وبنسبة 16.9% عند المقارنة بالفترة نفسها من 2019، وفق رويترز.

كما أظهرت البيانات أن إنتاج الصين من خام النفط ارتفع بنحو 0.4% في أول شهرين من العام الجاري على أساس سنوي إلى 3.97 مليون برميل يومياً، مقابل 3.89 مليون برميل يومياً خلال الفترة نفسها من 2020.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.6% إلى 69.60 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما سجل 70.03 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"خام برنت" يرتفع مقترباً من الـ 70 دولاراً للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، وسجّل خام "برنت" مستوى 70 دولاراً مع صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الصين، ومتابعة مستجدات جائحة "كورونا".

وكشفت البيانات أن الإنتاج الصناعي في الصين ارتفع بنحو 35.1% في يناير وفبراير على أساس سنوي، وبنسبة 16.9% عند المقارنة بالفترة نفسها من 2019، وفق رويترز.

كما أظهرت البيانات أن إنتاج الصين من خام النفط ارتفع بنحو 0.4% في أول شهرين من العام الجاري على أساس سنوي إلى 3.97 مليون برميل يومياً، مقابل 3.89 مليون برميل يومياً خلال الفترة نفسها من 2020.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.6% إلى 69.60 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما سجل 70.03 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
09:41 AM

"خام برنت" يرتفع مقترباً من الـ 70 دولاراً للبرميل

عقود "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل صعدت 0.7%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
362

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، وسجّل خام "برنت" مستوى 70 دولاراً مع صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الصين، ومتابعة مستجدات جائحة "كورونا".

وكشفت البيانات أن الإنتاج الصناعي في الصين ارتفع بنحو 35.1% في يناير وفبراير على أساس سنوي، وبنسبة 16.9% عند المقارنة بالفترة نفسها من 2019، وفق رويترز.

كما أظهرت البيانات أن إنتاج الصين من خام النفط ارتفع بنحو 0.4% في أول شهرين من العام الجاري على أساس سنوي إلى 3.97 مليون برميل يومياً، مقابل 3.89 مليون برميل يومياً خلال الفترة نفسها من 2020.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.6% إلى 69.60 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما سجل 70.03 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,077
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,236
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,035
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,403

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة