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منتدى الإعلام السعودي و"بي سي دبليو" يطلقان تقرير استبيان الشباب

تكمن أهميته في معرفة توجهاتهم وتطلعاتهم بوصفهم أكبر شريحة بالشرق الأوسط

أبرم منتدى الإعلام السعودي اتفاقاً مع شركة "بي سي دبليو الشرق الأوسط" لإعلان نتائج الاستطلاع السنوي لرأي الشباب السعودي كجزء من دراسة مستقلة شاملة عن الشباب العربي خصصت للشباب؛ بوصفهم أكبر شريحة سكانية في منطقة الشرق الأوسط.

أوضح ذلك رئيس منتدى الإعلام السعودي محمد بن فهد الحارثي؛ مبيناً أن أهمية التقرير تكمن في معرفة توجهات الشباب العربي وتطلعاتهم، مشيراً إلى أن وجود مثل هذه التقارير عنصر مهم لمعرفة التوجهات وتساعد على صنع القرارات واستشراف المستقبل.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "أصداء بي سي دبليو" سونيل جون؛ الذي يشارك متحدثاً في المنتدى، أن التقرير يقدم خلاصة جهد استطلاعات موثوقة ومبنية على تجارب وخبرات سابقة اكتسبتها المجموعة في السنوات السابقة.

وأضاف، أن الاستطلاع سيجري مقابلات شخصية مع شبان وفتيات عرب ينتمون إلى الفئة العمرية بين 18 - 24 عاماً في 16 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يسعى الاستطلاع إلى توفير رؤى قائمة على الأدلة حول مواقف وتطلعات الشباب العربي، وتزويد الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ببياناتٍ وتحليلاتٍ وافية تساعدهم على اتخاذ القرارات وصياغة السياسات.

يذكر أن الاستطلاع حاز جائزة سيبر In2 عن فئة "الريادة الفكرية في العلاقات العامة" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لثلاث سنوات متتالية، وكذلك جائزة "بي آر ويك" العالمية عن فئة أفضل حملة في منطقة الشرق الأوسط لعام 2018.

منتدى الإعلام السعودي بي سي دبليو استبيان الشباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منتدى الإعلام السعودي و"بي سي دبليو" يطلقان تقرير استبيان الشباب
سبق

أبرم منتدى الإعلام السعودي اتفاقاً مع شركة "بي سي دبليو الشرق الأوسط" لإعلان نتائج الاستطلاع السنوي لرأي الشباب السعودي كجزء من دراسة مستقلة شاملة عن الشباب العربي خصصت للشباب؛ بوصفهم أكبر شريحة سكانية في منطقة الشرق الأوسط.

أوضح ذلك رئيس منتدى الإعلام السعودي محمد بن فهد الحارثي؛ مبيناً أن أهمية التقرير تكمن في معرفة توجهات الشباب العربي وتطلعاتهم، مشيراً إلى أن وجود مثل هذه التقارير عنصر مهم لمعرفة التوجهات وتساعد على صنع القرارات واستشراف المستقبل.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "أصداء بي سي دبليو" سونيل جون؛ الذي يشارك متحدثاً في المنتدى، أن التقرير يقدم خلاصة جهد استطلاعات موثوقة ومبنية على تجارب وخبرات سابقة اكتسبتها المجموعة في السنوات السابقة.

وأضاف، أن الاستطلاع سيجري مقابلات شخصية مع شبان وفتيات عرب ينتمون إلى الفئة العمرية بين 18 - 24 عاماً في 16 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يسعى الاستطلاع إلى توفير رؤى قائمة على الأدلة حول مواقف وتطلعات الشباب العربي، وتزويد الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ببياناتٍ وتحليلاتٍ وافية تساعدهم على اتخاذ القرارات وصياغة السياسات.

يذكر أن الاستطلاع حاز جائزة سيبر In2 عن فئة "الريادة الفكرية في العلاقات العامة" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لثلاث سنوات متتالية، وكذلك جائزة "بي آر ويك" العالمية عن فئة أفضل حملة في منطقة الشرق الأوسط لعام 2018.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
12:53 PM

منتدى الإعلام السعودي و"بي سي دبليو" يطلقان تقرير استبيان الشباب

تكمن أهميته في معرفة توجهاتهم وتطلعاتهم بوصفهم أكبر شريحة بالشرق الأوسط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أبرم منتدى الإعلام السعودي اتفاقاً مع شركة "بي سي دبليو الشرق الأوسط" لإعلان نتائج الاستطلاع السنوي لرأي الشباب السعودي كجزء من دراسة مستقلة شاملة عن الشباب العربي خصصت للشباب؛ بوصفهم أكبر شريحة سكانية في منطقة الشرق الأوسط.

أوضح ذلك رئيس منتدى الإعلام السعودي محمد بن فهد الحارثي؛ مبيناً أن أهمية التقرير تكمن في معرفة توجهات الشباب العربي وتطلعاتهم، مشيراً إلى أن وجود مثل هذه التقارير عنصر مهم لمعرفة التوجهات وتساعد على صنع القرارات واستشراف المستقبل.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "أصداء بي سي دبليو" سونيل جون؛ الذي يشارك متحدثاً في المنتدى، أن التقرير يقدم خلاصة جهد استطلاعات موثوقة ومبنية على تجارب وخبرات سابقة اكتسبتها المجموعة في السنوات السابقة.

وأضاف، أن الاستطلاع سيجري مقابلات شخصية مع شبان وفتيات عرب ينتمون إلى الفئة العمرية بين 18 - 24 عاماً في 16 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يسعى الاستطلاع إلى توفير رؤى قائمة على الأدلة حول مواقف وتطلعات الشباب العربي، وتزويد الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ببياناتٍ وتحليلاتٍ وافية تساعدهم على اتخاذ القرارات وصياغة السياسات.

يذكر أن الاستطلاع حاز جائزة سيبر In2 عن فئة "الريادة الفكرية في العلاقات العامة" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لثلاث سنوات متتالية، وكذلك جائزة "بي آر ويك" العالمية عن فئة أفضل حملة في منطقة الشرق الأوسط لعام 2018.

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