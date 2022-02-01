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"ريتيلو" تغلق جولة استثمارية بارزة من الفئة "أ" بقيمة 135 مليون ريال سعودي لتعزيز نموذج أعمال تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشركة الناشئة الأسرع نموًا في مجال قطاع التجزئة وتقديم الخدمات للشركات

نجحت شركة "ريتيلو" - الشركة الناشئة الأسرع نموًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان والتي تعمل على رقمنة سلاسل إمداد التجزئة بالمنطقة - في جمع 36 مليون دولار (نحو 135 مليون ريال سعودي) في جولتها الاستثمارية من الفئة "أ" والتي تمت على شكل مزيج من الأسهم والديون الجريئة. وتُعتبر "ريتيلو" شركة تقنية إقليمية ناشئة تقوم على نموذج تقديم الخدمات للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وقد جمعت الشركة حتى اليوم استثمارات بقيمة إجمالية بلغت (45 مليون دولار أمريكي) خلال أقل من عام ونصف من بدء عملياتها التشغيلية، ما يعد نقطة بارزة في منظومة ريادة الأعمال للشركات الناشئة في المنطقة.
استقطبت جولة "أ" الاستثمارية والتي أجرتها شركة "ريتيلو" مستثمرين رائدين يتمتعون بسجل حافل من الإنجازات في الاستثمارات المؤثرة. وقد قادت هذه الجولة شركة "قرافين فينتشرز" للاستثمار الجريء الواقع مقرها في وادي السيليكون في كاليفورنيا والتي سبق لها الاستثمار في شركتي التكنولوجيا العملاقتين "سناب شات" و"ليفت".
في إطار جولة "أ" الاستثمارية التي أجرتها شركة "ريتيلو"، انضم مجموعة من كبار المستثمرين إلى جانب شركة "قرافين فينتشرز"، بما في ذلك شركة 500 جلوبال، وشركة أجيليتي، ومجموعة العوجان، وشركة الاستثمارات التقنية، وصندوق منتورز فند، حيث تتمتع جميع هذه الجهات بالخبرة المناسبة والاستثمارات ذات الصلة في شركات التكنولوجيا بقطاع التجزئة. وتم جمع الديون الجريئة من صندوق النهضة - أحد أول صناديق الديون الجريئة في الشرق الأوسط المدعومة من قِبل شركة "آي إم إم إنفستمنت جلوبال" في هونج كونج. بالإضافة إلى ذلك، شاركت "شروق بارتنرز" و"آبركروس هولدنجز" و"أرزان فينتشر كابيتال" والصندوق الأمريكي المختص بالتقنية الغذائية "أج فاندر" في الجولة كمستثمرين متكررين، ما يدل على إيمانهم المستمر في في رؤية شركة "ريتيلو" ومستقبلها.
عبر تطبيق "ريتيلو" للأجهزة المحمولة، يجد تجار التجزئة قائمة واسعة تضم أكثر من 5000 منتج يتم توصيلها لهم في أقل من 24 ساعة. كما يمكنهم الاستفادة من خدمات الشراء بالأجل التي تمنحهم خيارات دفع مرنة. فمن خلال توفير السلع في الوقت المناسب وتوفير الأسعار التنافسية وسهولة خيارات الدفع، يمكن لشركة "ريتيلو" تلبية احتياجات تجار التجزئة وتحسين أعمالهم بشكل كبير.
تأسست شركة "ريتيلو" ومقرها الرياض على يد مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة كريم، وهم طلحة أنصاري ووهاج أحمد ومحمد نوخيذ، في يوليو 2020 بإطلاق فريد على المستوى الإقليمي. وقد شهدت الشركة نموًا سريعًا، حيث توسعت خلال 18 شهرًا فقط إلى أكثر من 10 مدن في 3 دول هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وباكستان.
من ناحية أخرى، يقول نبيل النور برهانو، الشريك في شركة قرافين فينتشرز: "نحن معجبون بما حققته شركة ريتيلو في وقت قصير؛ فرؤيتها طموحة وملهمة على حد سواء، نحن مؤمنون بهذه الشراكة وتعتقد بأنه استثمار جيد سيوفر فرصة لتحسين حياة الملايين فعلاً ".
لمزيد من المعلومات، يُرجَى زيارة الموقع الإلكتروني: https://retailo.co

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"ريتيلو" تغلق جولة استثمارية بارزة من الفئة "أ" بقيمة 135 مليون ريال سعودي لتعزيز نموذج أعمال تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
سبق

نجحت شركة "ريتيلو" - الشركة الناشئة الأسرع نموًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان والتي تعمل على رقمنة سلاسل إمداد التجزئة بالمنطقة - في جمع 36 مليون دولار (نحو 135 مليون ريال سعودي) في جولتها الاستثمارية من الفئة "أ" والتي تمت على شكل مزيج من الأسهم والديون الجريئة. وتُعتبر "ريتيلو" شركة تقنية إقليمية ناشئة تقوم على نموذج تقديم الخدمات للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وقد جمعت الشركة حتى اليوم استثمارات بقيمة إجمالية بلغت (45 مليون دولار أمريكي) خلال أقل من عام ونصف من بدء عملياتها التشغيلية، ما يعد نقطة بارزة في منظومة ريادة الأعمال للشركات الناشئة في المنطقة.
استقطبت جولة "أ" الاستثمارية والتي أجرتها شركة "ريتيلو" مستثمرين رائدين يتمتعون بسجل حافل من الإنجازات في الاستثمارات المؤثرة. وقد قادت هذه الجولة شركة "قرافين فينتشرز" للاستثمار الجريء الواقع مقرها في وادي السيليكون في كاليفورنيا والتي سبق لها الاستثمار في شركتي التكنولوجيا العملاقتين "سناب شات" و"ليفت".
في إطار جولة "أ" الاستثمارية التي أجرتها شركة "ريتيلو"، انضم مجموعة من كبار المستثمرين إلى جانب شركة "قرافين فينتشرز"، بما في ذلك شركة 500 جلوبال، وشركة أجيليتي، ومجموعة العوجان، وشركة الاستثمارات التقنية، وصندوق منتورز فند، حيث تتمتع جميع هذه الجهات بالخبرة المناسبة والاستثمارات ذات الصلة في شركات التكنولوجيا بقطاع التجزئة. وتم جمع الديون الجريئة من صندوق النهضة - أحد أول صناديق الديون الجريئة في الشرق الأوسط المدعومة من قِبل شركة "آي إم إم إنفستمنت جلوبال" في هونج كونج. بالإضافة إلى ذلك، شاركت "شروق بارتنرز" و"آبركروس هولدنجز" و"أرزان فينتشر كابيتال" والصندوق الأمريكي المختص بالتقنية الغذائية "أج فاندر" في الجولة كمستثمرين متكررين، ما يدل على إيمانهم المستمر في في رؤية شركة "ريتيلو" ومستقبلها.
عبر تطبيق "ريتيلو" للأجهزة المحمولة، يجد تجار التجزئة قائمة واسعة تضم أكثر من 5000 منتج يتم توصيلها لهم في أقل من 24 ساعة. كما يمكنهم الاستفادة من خدمات الشراء بالأجل التي تمنحهم خيارات دفع مرنة. فمن خلال توفير السلع في الوقت المناسب وتوفير الأسعار التنافسية وسهولة خيارات الدفع، يمكن لشركة "ريتيلو" تلبية احتياجات تجار التجزئة وتحسين أعمالهم بشكل كبير.
تأسست شركة "ريتيلو" ومقرها الرياض على يد مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة كريم، وهم طلحة أنصاري ووهاج أحمد ومحمد نوخيذ، في يوليو 2020 بإطلاق فريد على المستوى الإقليمي. وقد شهدت الشركة نموًا سريعًا، حيث توسعت خلال 18 شهرًا فقط إلى أكثر من 10 مدن في 3 دول هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وباكستان.
من ناحية أخرى، يقول نبيل النور برهانو، الشريك في شركة قرافين فينتشرز: "نحن معجبون بما حققته شركة ريتيلو في وقت قصير؛ فرؤيتها طموحة وملهمة على حد سواء، نحن مؤمنون بهذه الشراكة وتعتقد بأنه استثمار جيد سيوفر فرصة لتحسين حياة الملايين فعلاً ".
لمزيد من المعلومات، يُرجَى زيارة الموقع الإلكتروني: https://retailo.co

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
11:49 AM

"ريتيلو" تغلق جولة استثمارية بارزة من الفئة "أ" بقيمة 135 مليون ريال سعودي لتعزيز نموذج أعمال تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشركة الناشئة الأسرع نموًا في مجال قطاع التجزئة وتقديم الخدمات للشركات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجحت شركة "ريتيلو" - الشركة الناشئة الأسرع نموًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان والتي تعمل على رقمنة سلاسل إمداد التجزئة بالمنطقة - في جمع 36 مليون دولار (نحو 135 مليون ريال سعودي) في جولتها الاستثمارية من الفئة "أ" والتي تمت على شكل مزيج من الأسهم والديون الجريئة. وتُعتبر "ريتيلو" شركة تقنية إقليمية ناشئة تقوم على نموذج تقديم الخدمات للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وقد جمعت الشركة حتى اليوم استثمارات بقيمة إجمالية بلغت (45 مليون دولار أمريكي) خلال أقل من عام ونصف من بدء عملياتها التشغيلية، ما يعد نقطة بارزة في منظومة ريادة الأعمال للشركات الناشئة في المنطقة.
استقطبت جولة "أ" الاستثمارية والتي أجرتها شركة "ريتيلو" مستثمرين رائدين يتمتعون بسجل حافل من الإنجازات في الاستثمارات المؤثرة. وقد قادت هذه الجولة شركة "قرافين فينتشرز" للاستثمار الجريء الواقع مقرها في وادي السيليكون في كاليفورنيا والتي سبق لها الاستثمار في شركتي التكنولوجيا العملاقتين "سناب شات" و"ليفت".
في إطار جولة "أ" الاستثمارية التي أجرتها شركة "ريتيلو"، انضم مجموعة من كبار المستثمرين إلى جانب شركة "قرافين فينتشرز"، بما في ذلك شركة 500 جلوبال، وشركة أجيليتي، ومجموعة العوجان، وشركة الاستثمارات التقنية، وصندوق منتورز فند، حيث تتمتع جميع هذه الجهات بالخبرة المناسبة والاستثمارات ذات الصلة في شركات التكنولوجيا بقطاع التجزئة. وتم جمع الديون الجريئة من صندوق النهضة - أحد أول صناديق الديون الجريئة في الشرق الأوسط المدعومة من قِبل شركة "آي إم إم إنفستمنت جلوبال" في هونج كونج. بالإضافة إلى ذلك، شاركت "شروق بارتنرز" و"آبركروس هولدنجز" و"أرزان فينتشر كابيتال" والصندوق الأمريكي المختص بالتقنية الغذائية "أج فاندر" في الجولة كمستثمرين متكررين، ما يدل على إيمانهم المستمر في في رؤية شركة "ريتيلو" ومستقبلها.
عبر تطبيق "ريتيلو" للأجهزة المحمولة، يجد تجار التجزئة قائمة واسعة تضم أكثر من 5000 منتج يتم توصيلها لهم في أقل من 24 ساعة. كما يمكنهم الاستفادة من خدمات الشراء بالأجل التي تمنحهم خيارات دفع مرنة. فمن خلال توفير السلع في الوقت المناسب وتوفير الأسعار التنافسية وسهولة خيارات الدفع، يمكن لشركة "ريتيلو" تلبية احتياجات تجار التجزئة وتحسين أعمالهم بشكل كبير.
تأسست شركة "ريتيلو" ومقرها الرياض على يد مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة كريم، وهم طلحة أنصاري ووهاج أحمد ومحمد نوخيذ، في يوليو 2020 بإطلاق فريد على المستوى الإقليمي. وقد شهدت الشركة نموًا سريعًا، حيث توسعت خلال 18 شهرًا فقط إلى أكثر من 10 مدن في 3 دول هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وباكستان.
من ناحية أخرى، يقول نبيل النور برهانو، الشريك في شركة قرافين فينتشرز: "نحن معجبون بما حققته شركة ريتيلو في وقت قصير؛ فرؤيتها طموحة وملهمة على حد سواء، نحن مؤمنون بهذه الشراكة وتعتقد بأنه استثمار جيد سيوفر فرصة لتحسين حياة الملايين فعلاً ".
لمزيد من المعلومات، يُرجَى زيارة الموقع الإلكتروني: https://retailo.co

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,105
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,861
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,815

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