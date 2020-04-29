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الإمارات تعلن عودة النشاط الكروي في أغسطس المقبل

بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة

قرر اتحاد الكرة عودة نشاط كرة القدم في دولة الإمارات في شهر أغسطس المقبل بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ومراعاة الوضع الصحي في ذلك الوقت.

وكان اتحاد الكرة قد أوقف النشاط الكروي في نهاية مارس الماضي كخطوة احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الإمارات تعلن عودة النشاط الكروي في أغسطس المقبل
سبق

قرر اتحاد الكرة عودة نشاط كرة القدم في دولة الإمارات في شهر أغسطس المقبل بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ومراعاة الوضع الصحي في ذلك الوقت.

وكان اتحاد الكرة قد أوقف النشاط الكروي في نهاية مارس الماضي كخطوة احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
08:16 PM
اخر تعديل
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
09:38 PM

الإمارات تعلن عودة النشاط الكروي في أغسطس المقبل

بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر اتحاد الكرة عودة نشاط كرة القدم في دولة الإمارات في شهر أغسطس المقبل بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ومراعاة الوضع الصحي في ذلك الوقت.

وكان اتحاد الكرة قد أوقف النشاط الكروي في نهاية مارس الماضي كخطوة احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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