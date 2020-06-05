النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2591 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 95748

نجران .. تقرير يرصد أداء صلاة الجمعة في ٢٠٠ جامع ومسجد

دخول ٣٠% من الطاقة الاستيعابية من المصلين بسبب قواعد التباعد وفرز بصري

تابع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أداء صلاة الجمعة بمنطقة نجران، عقب الموافقة الكريمة برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة، على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد١٩".
واستعرض سموه عقب صلاة الجمعة اليوم، مع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، تقريرًا مفصلاً عقب الانتهاء من أداء الصلاة، إذ جرى أداؤها في ٢٠٠ جامع ومسجد، بعد إضافة ٦٠ مسجدًا جديدًا.
وبيّن التقرير دخول ٣٠ بالمائة من الطاقة الاستيعابية من المصلين للجوامع والمساجد، بسبب تنظيم قواعد التباعد، وذلك بعد مرورهم من نقاط الفرز البصري عند البوابات، للكشف عن درجات الحرارة واستقصاء أعراض الإصابة بالفيروس، والتأكد من ارتداء الكمام، فيما جرى منع المصلين غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية من الدخول.
وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، على تنفيذها الخطة وإجراءات أداء صلاة الجمعة باحترافية عالية، وللجهات المساندة الأمنية والصحية والخدمية والتطوعية.

نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نجران .. تقرير يرصد أداء صلاة الجمعة في ٢٠٠ جامع ومسجد
سبق

تابع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أداء صلاة الجمعة بمنطقة نجران، عقب الموافقة الكريمة برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة، على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد١٩".
واستعرض سموه عقب صلاة الجمعة اليوم، مع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، تقريرًا مفصلاً عقب الانتهاء من أداء الصلاة، إذ جرى أداؤها في ٢٠٠ جامع ومسجد، بعد إضافة ٦٠ مسجدًا جديدًا.
وبيّن التقرير دخول ٣٠ بالمائة من الطاقة الاستيعابية من المصلين للجوامع والمساجد، بسبب تنظيم قواعد التباعد، وذلك بعد مرورهم من نقاط الفرز البصري عند البوابات، للكشف عن درجات الحرارة واستقصاء أعراض الإصابة بالفيروس، والتأكد من ارتداء الكمام، فيما جرى منع المصلين غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية من الدخول.
وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، على تنفيذها الخطة وإجراءات أداء صلاة الجمعة باحترافية عالية، وللجهات المساندة الأمنية والصحية والخدمية والتطوعية.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
03:22 PM

نجران .. تقرير يرصد أداء صلاة الجمعة في ٢٠٠ جامع ومسجد

دخول ٣٠% من الطاقة الاستيعابية من المصلين بسبب قواعد التباعد وفرز بصري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
591

تابع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أداء صلاة الجمعة بمنطقة نجران، عقب الموافقة الكريمة برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة، على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد١٩".
واستعرض سموه عقب صلاة الجمعة اليوم، مع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، تقريرًا مفصلاً عقب الانتهاء من أداء الصلاة، إذ جرى أداؤها في ٢٠٠ جامع ومسجد، بعد إضافة ٦٠ مسجدًا جديدًا.
وبيّن التقرير دخول ٣٠ بالمائة من الطاقة الاستيعابية من المصلين للجوامع والمساجد، بسبب تنظيم قواعد التباعد، وذلك بعد مرورهم من نقاط الفرز البصري عند البوابات، للكشف عن درجات الحرارة واستقصاء أعراض الإصابة بالفيروس، والتأكد من ارتداء الكمام، فيما جرى منع المصلين غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية من الدخول.
وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، على تنفيذها الخطة وإجراءات أداء صلاة الجمعة باحترافية عالية، وللجهات المساندة الأمنية والصحية والخدمية والتطوعية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,852
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,254
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,232
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,916

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة