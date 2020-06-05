تابع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أداء صلاة الجمعة بمنطقة نجران، عقب الموافقة الكريمة برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة، على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد١٩". واستعرض سموه عقب صلاة الجمعة اليوم، مع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، تقريرًا مفصلاً عقب الانتهاء من أداء الصلاة، إذ جرى أداؤها في ٢٠٠ جامع ومسجد، بعد إضافة ٦٠ مسجدًا جديدًا. وبيّن التقرير دخول ٣٠ بالمائة من الطاقة الاستيعابية من المصلين للجوامع والمساجد، بسبب تنظيم قواعد التباعد، وذلك بعد مرورهم من نقاط الفرز البصري عند البوابات، للكشف عن درجات الحرارة واستقصاء أعراض الإصابة بالفيروس، والتأكد من ارتداء الكمام، فيما جرى منع المصلين غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية من الدخول. وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، على تنفيذها الخطة وإجراءات أداء صلاة الجمعة باحترافية عالية، وللجهات المساندة الأمنية والصحية والخدمية والتطوعية.

نجران .. تقرير يرصد أداء صلاة الجمعة في ٢٠٠ جامع ومسجد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-05 تابع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أداء صلاة الجمعة بمنطقة نجران، عقب الموافقة الكريمة برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة، على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد١٩".

واستعرض سموه عقب صلاة الجمعة اليوم، مع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، تقريرًا مفصلاً عقب الانتهاء من أداء الصلاة، إذ جرى أداؤها في ٢٠٠ جامع ومسجد، بعد إضافة ٦٠ مسجدًا جديدًا.

وبيّن التقرير دخول ٣٠ بالمائة من الطاقة الاستيعابية من المصلين للجوامع والمساجد، بسبب تنظيم قواعد التباعد، وذلك بعد مرورهم من نقاط الفرز البصري عند البوابات، للكشف عن درجات الحرارة واستقصاء أعراض الإصابة بالفيروس، والتأكد من ارتداء الكمام، فيما جرى منع المصلين غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية من الدخول.

وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، على تنفيذها الخطة وإجراءات أداء صلاة الجمعة باحترافية عالية، وللجهات المساندة الأمنية والصحية والخدمية والتطوعية.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 03:22 PM

نجران .. تقرير يرصد أداء صلاة الجمعة في ٢٠٠ جامع ومسجد دخول ٣٠% من الطاقة الاستيعابية من المصلين بسبب قواعد التباعد وفرز بصري





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تابع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أداء صلاة الجمعة بمنطقة نجران، عقب الموافقة الكريمة برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة، على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد١٩".

واستعرض سموه عقب صلاة الجمعة اليوم، مع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، تقريرًا مفصلاً عقب الانتهاء من أداء الصلاة، إذ جرى أداؤها في ٢٠٠ جامع ومسجد، بعد إضافة ٦٠ مسجدًا جديدًا.

وبيّن التقرير دخول ٣٠ بالمائة من الطاقة الاستيعابية من المصلين للجوامع والمساجد، بسبب تنظيم قواعد التباعد، وذلك بعد مرورهم من نقاط الفرز البصري عند البوابات، للكشف عن درجات الحرارة واستقصاء أعراض الإصابة بالفيروس، والتأكد من ارتداء الكمام، فيما جرى منع المصلين غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية من الدخول.

وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، على تنفيذها الخطة وإجراءات أداء صلاة الجمعة باحترافية عالية، وللجهات المساندة الأمنية والصحية والخدمية والتطوعية.