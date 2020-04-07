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روسيا تؤكد مشاركتها في اجتماع "أوبك+"

يعقد عن بعد احترازياً لمواجهة "كورونا"

نقلت "رويترز" عن متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية، أن روسيا أكدت اليوم (الثلاثاء)، مشاركتها في اجتماع أوبك+ المقرر له انعقاده بعد غدٍ.

وذكرت مصادر في "أوبك"، أن الاجتماع، الذي سينعقد عن بعد كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا، كان مقرراً له السادس من أبريل (نيسان)، لكن تقرر تأجيله لإعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات.

روسيا وزارة الطاقة الروسية أوبك اجتماع أوبك+ فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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روسيا تؤكد مشاركتها في اجتماع "أوبك+"
سبق

نقلت "رويترز" عن متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية، أن روسيا أكدت اليوم (الثلاثاء)، مشاركتها في اجتماع أوبك+ المقرر له انعقاده بعد غدٍ.

وذكرت مصادر في "أوبك"، أن الاجتماع، الذي سينعقد عن بعد كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا، كان مقرراً له السادس من أبريل (نيسان)، لكن تقرر تأجيله لإعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
09:01 PM
اخر تعديل
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
09:19 PM

روسيا تؤكد مشاركتها في اجتماع "أوبك+"

يعقد عن بعد احترازياً لمواجهة "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية، أن روسيا أكدت اليوم (الثلاثاء)، مشاركتها في اجتماع أوبك+ المقرر له انعقاده بعد غدٍ.

وذكرت مصادر في "أوبك"، أن الاجتماع، الذي سينعقد عن بعد كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا، كان مقرراً له السادس من أبريل (نيسان)، لكن تقرر تأجيله لإعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات.

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