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شيك مسؤول وشكوى للوزير.. موظفون: لا صحة لتصريح "مياه جازان" عن رواتبنا!

مَطالب تتواصل بالإنصاف.. ومصادر "سبق": بعضهم يُواصل دعواه القضائية ضد المشغل

جدّد موظفو مشغل "مياه جازان"، مطالباتهم بمستحقاتهم من رواتب؛ وذلك بعدما صُرِف للبعض وبقي البعض الآخر يطالبون بمستحقاتهم، وقد تمت مقابلة الوزير وتقديم شكوى له، خلال تواجده بمنطقة جازان الشهر الماضي؛ مُبَيّنين أنه لا صحة لما صرّحت به خدمات المياه بأنه تم صرف المستحقات للجميع، وأن مَن تم الصرف لهم، هم البعض فقط وبقيت مجموعة لم تتسلم مستحقاتها.

وقال الموظفون: إنه بعد انتظار وشكاوى، وبعد شهرين أو أكثر من تسليم زملائنا مستحقاتهم، ما زلنا ننتظر الفرج وتدخّل الوزير والمعنيين في هذا الأمر والجهات الرقابية، وتابعوا: "من غير المعقول أن تُصرف المستحقات من حساب مسؤول بمياه جازان للبعض، والبعض الآخر لا يُلتفت لهم، وتصدر التصريحات بأنه تم التسليم للجميع؛ علمًا أن الرواتب هي جزء من المستخلصات الخاصة بالمقاول المتعثر".

وكانت مصادر "سبق"، قد بيّنت أن عددًا من الموظفين يواصل دعواه القضائية ضد مشغل بخدمات المياه بجازان؛ لعدم صرف مستحقاتهم من رواتب لمدد متفاوتة؛ في حين تم الصرف لموظفين آخرين.

واستغرب الموظفون أنه في بعض الحالات السابقة يتم الصرف مباشرة من حساب بنكي شخصي لقيادي بالفرع؛ في ظل أنه يُفترض أن يتم الصرف من حساب المقاول أو من حساب وزارة المالية أو من حساب الجهة المعنية وليس من حساب شخصي، وتحتفظ "سبق" بصورة شيك من تلك الشيكات.

وطالَبَ عدد من الموظفون الجهات المعنية بإنصافهم وإنهاء معاناتهم؛ في ظل ما لدى بعضهم من حقوق وأحكام ضد المشغل.

وقالت خدمات المياه في تصريح لـ"سبق" الشهر الماضي، حول الرواتب: "فيما يخص المستحقات المالية؛ تم تسليمها جميعًا للمستحقين".

مياه جازان جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شيك مسؤول وشكوى للوزير.. موظفون: لا صحة لتصريح "مياه جازان" عن رواتبنا!
سبق

جدّد موظفو مشغل "مياه جازان"، مطالباتهم بمستحقاتهم من رواتب؛ وذلك بعدما صُرِف للبعض وبقي البعض الآخر يطالبون بمستحقاتهم، وقد تمت مقابلة الوزير وتقديم شكوى له، خلال تواجده بمنطقة جازان الشهر الماضي؛ مُبَيّنين أنه لا صحة لما صرّحت به خدمات المياه بأنه تم صرف المستحقات للجميع، وأن مَن تم الصرف لهم، هم البعض فقط وبقيت مجموعة لم تتسلم مستحقاتها.

وقال الموظفون: إنه بعد انتظار وشكاوى، وبعد شهرين أو أكثر من تسليم زملائنا مستحقاتهم، ما زلنا ننتظر الفرج وتدخّل الوزير والمعنيين في هذا الأمر والجهات الرقابية، وتابعوا: "من غير المعقول أن تُصرف المستحقات من حساب مسؤول بمياه جازان للبعض، والبعض الآخر لا يُلتفت لهم، وتصدر التصريحات بأنه تم التسليم للجميع؛ علمًا أن الرواتب هي جزء من المستخلصات الخاصة بالمقاول المتعثر".

وكانت مصادر "سبق"، قد بيّنت أن عددًا من الموظفين يواصل دعواه القضائية ضد مشغل بخدمات المياه بجازان؛ لعدم صرف مستحقاتهم من رواتب لمدد متفاوتة؛ في حين تم الصرف لموظفين آخرين.

واستغرب الموظفون أنه في بعض الحالات السابقة يتم الصرف مباشرة من حساب بنكي شخصي لقيادي بالفرع؛ في ظل أنه يُفترض أن يتم الصرف من حساب المقاول أو من حساب وزارة المالية أو من حساب الجهة المعنية وليس من حساب شخصي، وتحتفظ "سبق" بصورة شيك من تلك الشيكات.

وطالَبَ عدد من الموظفون الجهات المعنية بإنصافهم وإنهاء معاناتهم؛ في ظل ما لدى بعضهم من حقوق وأحكام ضد المشغل.

وقالت خدمات المياه في تصريح لـ"سبق" الشهر الماضي، حول الرواتب: "فيما يخص المستحقات المالية؛ تم تسليمها جميعًا للمستحقين".

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
11:15 AM

شيك مسؤول وشكوى للوزير.. موظفون: لا صحة لتصريح "مياه جازان" عن رواتبنا!

مَطالب تتواصل بالإنصاف.. ومصادر "سبق": بعضهم يُواصل دعواه القضائية ضد المشغل

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محمد المواسي - جازان
1
2,012

جدّد موظفو مشغل "مياه جازان"، مطالباتهم بمستحقاتهم من رواتب؛ وذلك بعدما صُرِف للبعض وبقي البعض الآخر يطالبون بمستحقاتهم، وقد تمت مقابلة الوزير وتقديم شكوى له، خلال تواجده بمنطقة جازان الشهر الماضي؛ مُبَيّنين أنه لا صحة لما صرّحت به خدمات المياه بأنه تم صرف المستحقات للجميع، وأن مَن تم الصرف لهم، هم البعض فقط وبقيت مجموعة لم تتسلم مستحقاتها.

وقال الموظفون: إنه بعد انتظار وشكاوى، وبعد شهرين أو أكثر من تسليم زملائنا مستحقاتهم، ما زلنا ننتظر الفرج وتدخّل الوزير والمعنيين في هذا الأمر والجهات الرقابية، وتابعوا: "من غير المعقول أن تُصرف المستحقات من حساب مسؤول بمياه جازان للبعض، والبعض الآخر لا يُلتفت لهم، وتصدر التصريحات بأنه تم التسليم للجميع؛ علمًا أن الرواتب هي جزء من المستخلصات الخاصة بالمقاول المتعثر".

وكانت مصادر "سبق"، قد بيّنت أن عددًا من الموظفين يواصل دعواه القضائية ضد مشغل بخدمات المياه بجازان؛ لعدم صرف مستحقاتهم من رواتب لمدد متفاوتة؛ في حين تم الصرف لموظفين آخرين.

واستغرب الموظفون أنه في بعض الحالات السابقة يتم الصرف مباشرة من حساب بنكي شخصي لقيادي بالفرع؛ في ظل أنه يُفترض أن يتم الصرف من حساب المقاول أو من حساب وزارة المالية أو من حساب الجهة المعنية وليس من حساب شخصي، وتحتفظ "سبق" بصورة شيك من تلك الشيكات.

وطالَبَ عدد من الموظفون الجهات المعنية بإنصافهم وإنهاء معاناتهم؛ في ظل ما لدى بعضهم من حقوق وأحكام ضد المشغل.

وقالت خدمات المياه في تصريح لـ"سبق" الشهر الماضي، حول الرواتب: "فيما يخص المستحقات المالية؛ تم تسليمها جميعًا للمستحقين".

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