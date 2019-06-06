أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، برعاية السفير نايف بن مرزوق الفهادي، وحضره عدد من المواطنين السعوديين والطلبة المبتعثين، وجمع من أبناء الجالية العربية والإسلامية والدبلوماسيين والمسؤولين اليابانيين.
سفارة المملكة باليابان تحتفل بـ"عيد الفطر" بحضور المواطنين والمبتعثين
بمشاركة بعض أبناء الجالية العربية والإسلامية والمسؤولين اليابانيين
أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، برعاية السفير نايف بن مرزوق الفهادي، وحضره عدد من المواطنين السعوديين والطلبة المبتعثين، وجمع من أبناء الجالية العربية والإسلامية والدبلوماسيين والمسؤولين اليابانيين.
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سفارة المملكة باليابان تحتفل بـ"عيد الفطر" بحضور المواطنين والمبتعثينصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-06
06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
01:35 PM
سفارة المملكة باليابان تحتفل بـ"عيد الفطر" بحضور المواطنين والمبتعثين
بمشاركة بعض أبناء الجالية العربية والإسلامية والمسؤولين اليابانيين
أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، برعاية السفير نايف بن مرزوق الفهادي، وحضره عدد من المواطنين السعوديين والطلبة المبتعثين، وجمع من أبناء الجالية العربية والإسلامية والدبلوماسيين والمسؤولين اليابانيين.
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