وسيناقش المؤتمر سبل الوقاية والحد من الفساد، وتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة أشكاله، وسبل التعافي بنزاهة من جائحة كورونا، كما يبحث الفساد من خلال التعليم، ودور المرأة في تعزيز النزاهة، ومبادرة استعادة الأصول والأموال المنهوبة، وجهود مكافحة الفساد في إفريقيا، والتحديات والفرص التي توفرها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والرقمنة لمكافحة الفساد، والمبادرة العالمية لجعل المدن مقاومة للفساد.

تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري.

بشرم الشيخ المصرية.. مؤتمر دولي يناقش سبل الوقاية والحد من الفساد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-10 تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري. وسيناقش المؤتمر سبل الوقاية والحد من الفساد، وتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة أشكاله، وسبل التعافي بنزاهة من جائحة كورونا، كما يبحث الفساد من خلال التعليم، ودور المرأة في تعزيز النزاهة، ومبادرة استعادة الأصول والأموال المنهوبة، وجهود مكافحة الفساد في إفريقيا، والتحديات والفرص التي توفرها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والرقمنة لمكافحة الفساد، والمبادرة العالمية لجعل المدن مقاومة للفساد.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 02:27 PM

بشرم الشيخ المصرية.. مؤتمر دولي يناقش سبل الوقاية والحد من الفساد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري





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تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وسيناقش المؤتمر سبل الوقاية والحد من الفساد، وتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة أشكاله، وسبل التعافي بنزاهة من جائحة كورونا، كما يبحث الفساد من خلال التعليم، ودور المرأة في تعزيز النزاهة، ومبادرة استعادة الأصول والأموال المنهوبة، وجهود مكافحة الفساد في إفريقيا، والتحديات والفرص التي توفرها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والرقمنة لمكافحة الفساد، والمبادرة العالمية لجعل المدن مقاومة للفساد.