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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحدّ من مدى الرؤية على الشرقية ويمتد تأثيرها إلى نجران

سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة وذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران وكذلك على طول الساحل الغربي؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، والباحة؛ وذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 45كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحدّ من مدى الرؤية على الشرقية ويمتد تأثيرها إلى نجران
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران وكذلك على طول الساحل الغربي؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، والباحة؛ وذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 45كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
08:30 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحدّ من مدى الرؤية على الشرقية ويمتد تأثيرها إلى نجران

سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة وذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران وكذلك على طول الساحل الغربي؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، والباحة؛ وذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 45كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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