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ترقب في "فلامنغو" لمصير "كويلار" وأنباء عن اقترابه من "الهلال"

كشفت تقارير صحفية برازيلية، عن أن اللاعب الكولومبي غوستافو كويلار، سيتحدث اليوم عن مستقبله مع الفريق؛ سواء بالانتقال للهلال أو الاستمرار مع فريقه البرازيلي.

وقالت صحيفة "غلوبو" واسعة الانتشار: إن اللاعب ربما يصدر بيانًا توضيحيًّا لموقفه مع فلامنغو، وسط أنباء عن ترحيب إدارة ناديه البرازيلي بعرض الهلال.

وقالت الصحيفة إن اللاعب يرغب في الانتقال للهلال؛ لما فيه من فائدة مادية له، وأنه خلال الساعات القادمة ربما يتم انتقاله للفريق السعودي.

وكان اللاعب قد دخل في خلافات مع إدارة ناديه التي رفضت انتقاله وتمسكت ببقائه حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في الكرة السعودية بنهاية يوم السبت المقبل؛ وهو ما يعرفه اللاعب وإدارة ناديه هناك؛ لذلك سيكون اليوم هو اليوم الحاسم لمستقبله الكروي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ترقب في "فلامنغو" لمصير "كويلار" وأنباء عن اقترابه من "الهلال"
سبق

كشفت تقارير صحفية برازيلية، عن أن اللاعب الكولومبي غوستافو كويلار، سيتحدث اليوم عن مستقبله مع الفريق؛ سواء بالانتقال للهلال أو الاستمرار مع فريقه البرازيلي.

وقالت صحيفة "غلوبو" واسعة الانتشار: إن اللاعب ربما يصدر بيانًا توضيحيًّا لموقفه مع فلامنغو، وسط أنباء عن ترحيب إدارة ناديه البرازيلي بعرض الهلال.

وقالت الصحيفة إن اللاعب يرغب في الانتقال للهلال؛ لما فيه من فائدة مادية له، وأنه خلال الساعات القادمة ربما يتم انتقاله للفريق السعودي.

وكان اللاعب قد دخل في خلافات مع إدارة ناديه التي رفضت انتقاله وتمسكت ببقائه حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في الكرة السعودية بنهاية يوم السبت المقبل؛ وهو ما يعرفه اللاعب وإدارة ناديه هناك؛ لذلك سيكون اليوم هو اليوم الحاسم لمستقبله الكروي.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
01:35 PM

ترقب في "فلامنغو" لمصير "كويلار" وأنباء عن اقترابه من "الهلال"

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية برازيلية، عن أن اللاعب الكولومبي غوستافو كويلار، سيتحدث اليوم عن مستقبله مع الفريق؛ سواء بالانتقال للهلال أو الاستمرار مع فريقه البرازيلي.

وقالت صحيفة "غلوبو" واسعة الانتشار: إن اللاعب ربما يصدر بيانًا توضيحيًّا لموقفه مع فلامنغو، وسط أنباء عن ترحيب إدارة ناديه البرازيلي بعرض الهلال.

وقالت الصحيفة إن اللاعب يرغب في الانتقال للهلال؛ لما فيه من فائدة مادية له، وأنه خلال الساعات القادمة ربما يتم انتقاله للفريق السعودي.

وكان اللاعب قد دخل في خلافات مع إدارة ناديه التي رفضت انتقاله وتمسكت ببقائه حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في الكرة السعودية بنهاية يوم السبت المقبل؛ وهو ما يعرفه اللاعب وإدارة ناديه هناك؛ لذلك سيكون اليوم هو اليوم الحاسم لمستقبله الكروي.

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