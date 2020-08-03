وأضافت بأن فِرق التفتيش البيئي باشرت في إطار خطة أعمال التفتيش البيئي خلال أيام عيد الأضحى المبارك أعمالها على نقاط الذبح (المسالخ) بمنطقة المدينة المنورة؛ وذلك لمتابعة مدى التزامها بالاشتراطات البيئية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها الرسمي "بتويتر" إن هذه الزيارات التفتيشية تأتي في إطار خطة أعمال التفتيش البيئي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

نفّذت فِرق التفتيش البيئي بمنطقة نجران زيارات تفتيشية عدة على المنشآت التنموية للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية.

شاهد.. "التفتيش البيئي" بنجران يتفقَّد عددًا من المنشآت التنموية ذياب الشمري سبق 2020-08-03 نفّذت فِرق التفتيش البيئي بمنطقة نجران زيارات تفتيشية عدة على المنشآت التنموية للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية. وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها الرسمي "بتويتر" إن هذه الزيارات التفتيشية تأتي في إطار خطة أعمال التفتيش البيئي خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وأضافت بأن فِرق التفتيش البيئي باشرت في إطار خطة أعمال التفتيش البيئي خلال أيام عيد الأضحى المبارك أعمالها على نقاط الذبح (المسالخ) بمنطقة المدينة المنورة؛ وذلك لمتابعة مدى التزامها بالاشتراطات البيئية.



03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 08:21 PM

شاهد.. "التفتيش البيئي" بنجران يتفقَّد عددًا من المنشآت التنموية فيما باشر أعماله على نقاط الذبح بمنطقة المدينة المنورة





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نفّذت فِرق التفتيش البيئي بمنطقة نجران زيارات تفتيشية عدة على المنشآت التنموية للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها الرسمي "بتويتر" إن هذه الزيارات التفتيشية تأتي في إطار خطة أعمال التفتيش البيئي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضافت بأن فِرق التفتيش البيئي باشرت في إطار خطة أعمال التفتيش البيئي خلال أيام عيد الأضحى المبارك أعمالها على نقاط الذبح (المسالخ) بمنطقة المدينة المنورة؛ وذلك لمتابعة مدى التزامها بالاشتراطات البيئية.



