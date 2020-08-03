النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "التفتيش البيئي" بنجران يتفقَّد عددًا من المنشآت التنموية

فيما باشر أعماله على نقاط الذبح بمنطقة المدينة المنورة

نفّذت فِرق التفتيش البيئي بمنطقة نجران زيارات تفتيشية عدة على المنشآت التنموية للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها الرسمي "بتويتر" إن هذه الزيارات التفتيشية تأتي في إطار خطة أعمال التفتيش البيئي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضافت بأن فِرق التفتيش البيئي باشرت في إطار خطة أعمال التفتيش البيئي خلال أيام عيد الأضحى المبارك أعمالها على نقاط الذبح (المسالخ) بمنطقة المدينة المنورة؛ وذلك لمتابعة مدى التزامها بالاشتراطات البيئية.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "التفتيش البيئي" بنجران يتفقَّد عددًا من المنشآت التنموية
سبق

نفّذت فِرق التفتيش البيئي بمنطقة نجران زيارات تفتيشية عدة على المنشآت التنموية للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها الرسمي "بتويتر" إن هذه الزيارات التفتيشية تأتي في إطار خطة أعمال التفتيش البيئي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضافت بأن فِرق التفتيش البيئي باشرت في إطار خطة أعمال التفتيش البيئي خلال أيام عيد الأضحى المبارك أعمالها على نقاط الذبح (المسالخ) بمنطقة المدينة المنورة؛ وذلك لمتابعة مدى التزامها بالاشتراطات البيئية.


03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
08:21 PM

شاهد.. "التفتيش البيئي" بنجران يتفقَّد عددًا من المنشآت التنموية

فيما باشر أعماله على نقاط الذبح بمنطقة المدينة المنورة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
415

نفّذت فِرق التفتيش البيئي بمنطقة نجران زيارات تفتيشية عدة على المنشآت التنموية للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها الرسمي "بتويتر" إن هذه الزيارات التفتيشية تأتي في إطار خطة أعمال التفتيش البيئي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضافت بأن فِرق التفتيش البيئي باشرت في إطار خطة أعمال التفتيش البيئي خلال أيام عيد الأضحى المبارك أعمالها على نقاط الذبح (المسالخ) بمنطقة المدينة المنورة؛ وذلك لمتابعة مدى التزامها بالاشتراطات البيئية.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,634
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,126
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,852
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,372

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة