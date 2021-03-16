أمير نجران يوجِّه بنصب نقاط للفرز الصحي بمداخل المنطقة ومطارَيْ نجران وشرورة

أمير نجران يوجِّه بنصب نقاط للفرز الصحي بمداخل المنطقة ومطارَيْ نجران وشرورة
للتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد
وجَّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بنصب نقاط فرز صحي على مداخل منطقة نجران، وفي مطارَيْ نجران وشرورة؛ وذلك لفحص القادمين، والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)، إضافة إلى تعزيز التوعية بكيفية الوقاية من الفيروس؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره.
وتباشر المديرية العامة للشؤون الصحية مهامها في هذا الصدد صباح غد الاثنين.
أمير نجران يوجِّه بنصب نقاط للفرز الصحي بمداخل المنطقة ومطارَيْ نجران وشرورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-03-15
وجَّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بنصب نقاط فرز صحي على مداخل منطقة نجران، وفي مطارَيْ نجران وشرورة؛ وذلك لفحص القادمين، والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)، إضافة إلى تعزيز التوعية بكيفية الوقاية من الفيروس؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره.
وتباشر المديرية العامة للشؤون الصحية مهامها في هذا الصدد صباح غد الاثنين.
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
10:53 PM
أمير نجران يوجِّه بنصب نقاط للفرز الصحي بمداخل المنطقة ومطارَيْ نجران وشرورة
للتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد
وجَّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بنصب نقاط فرز صحي على مداخل منطقة نجران، وفي مطارَيْ نجران وشرورة؛ وذلك لفحص القادمين، والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)، إضافة إلى تعزيز التوعية بكيفية الوقاية من الفيروس؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره.
وتباشر المديرية العامة للشؤون الصحية مهامها في هذا الصدد صباح غد الاثنين.