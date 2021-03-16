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أمير نجران يوجِّه بنصب نقاط للفرز الصحي بمداخل المنطقة ومطارَيْ نجران وشرورة

للتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد

وجَّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بنصب نقاط فرز صحي على مداخل منطقة نجران، وفي مطارَيْ نجران وشرورة؛ وذلك لفحص القادمين، والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)، إضافة إلى تعزيز التوعية بكيفية الوقاية من الفيروس؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره.

وتباشر المديرية العامة للشؤون الصحية مهامها في هذا الصدد صباح غد الاثنين.

نجران أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز نقاط فرز صحي مطار نجران مطار شرورة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير نجران يوجِّه بنصب نقاط للفرز الصحي بمداخل المنطقة ومطارَيْ نجران وشرورة
سبق

وجَّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بنصب نقاط فرز صحي على مداخل منطقة نجران، وفي مطارَيْ نجران وشرورة؛ وذلك لفحص القادمين، والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)، إضافة إلى تعزيز التوعية بكيفية الوقاية من الفيروس؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره.

وتباشر المديرية العامة للشؤون الصحية مهامها في هذا الصدد صباح غد الاثنين.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
10:53 PM

أمير نجران يوجِّه بنصب نقاط للفرز الصحي بمداخل المنطقة ومطارَيْ نجران وشرورة

للتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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وجَّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بنصب نقاط فرز صحي على مداخل منطقة نجران، وفي مطارَيْ نجران وشرورة؛ وذلك لفحص القادمين، والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)، إضافة إلى تعزيز التوعية بكيفية الوقاية من الفيروس؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره.

وتباشر المديرية العامة للشؤون الصحية مهامها في هذا الصدد صباح غد الاثنين.

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