تحفة معمارية فريدة.. تعرّف على قصر الوطن الإماراتي الذي استقبل فيه ولي العهد

يمتد على مساحة ٣٨٠ ألف متر مربع.. واستغرق بناؤه 150 مليون ساعة

يعد قصر الوطن الإماراتي، الذي استقبل فيه ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- أثناء زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحفة معمارية فريدة ويعكس التراث المعماري العربي برؤية معاصرة من خلال الأنماط والزخارف والأشكال الهندسية والألوان المستوحاة من طبيعة المنطقة.

يمتد قصر الوطن على مساحة ٣٨٠ ألف متر مربع ضمن مجمع قصر الرئاسة بأبوظبي واستغرق بناؤه 150 مليون ساعة وتم تصنيع أبوابه من خشب القيقب الصلب والذي تم اختياره نظراً لمتانته ولونه الفاتح والمحلاة بالذهب الفرنسي عيار 23 قيراطاً فيما تم نقش الرسوم على الأبواب يدوياً واستغرق صنع كل باب 350 ساعة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وتقسم الجدران داخل القصر ضمن ثلاثة مستويات بهدف إظهار هيكل القاعة المستوى الأول بعلو 6.1 متر والثاني 15.5 أمتار والثالث 21 متراً والتي يمكن الاطلاع على أدق التفاصيل المعمارية فيها من خلال أربعة مجسمات مكعبة تظهر هذه التفاصيل وتنوع الأنماط والأشكال حيث استوحيت ألوان جدران قصر الوطن من مياه الخليج ولونها الأزرق بالإضافة إلى اللون الأصفر المستوحى من الصحراء التي تعد جزءاً من تضاريس دولة الإمارات.

الهدايا الرئاسية

يحتوي القصر على عدد من الأجنحة منها جناح (الهدايا الرئاسية) الذي يتضمن مجموعة الهدايا الدبلوماسية المقدمة إلى دولة الإمارات والتي تجسّد العلاقات الودية التي تجمع الدولة بمختلف دول العالم بالإضافة إلى جناح (المائدة الرئاسية) التي يتم فيها تقديم الولائم في المناسبات الرسمية وتعكس كرم الضيافة الإماراتية، فيما يقدم لممثلي الدول الشقيقة والصديقة وتضم القاعة 149,000 قطعة فضية وكريستالة مصممة خصيصاً لقصر الوطن.

قاعة روح التعاون

يشمل القصر قاعة (روح التعاون) بتصميمها الدائري المميز وبشكل متدرج على هيئة مسرح مفتوح، والمخصصة لاستضافة الاجتماعات والقمم الرسمية المهمة والجلسات الدورية للمجلس الأعلى للاتحاد حيث يبلغ وزن الثريا الموجودة في القاعة 12 طناً، وهي مكونة من ثلاث طبقات جمعت في القاعة نفسها نظراً لضخامتها وبالرغم من ضخامة حجمها إلا أنها معلقة من نقطة واحدة في السقف وتحتوي هذه الثريا على 350 ألف قطعة من الكريستال، وبالإضافة إلى كونها عنصراً جمالياً يضفي مزيداً من الأناقة على القاعة فإن لها وظيفة عملية تتمثل بقدرتها على امتصاص الضجيج والضوضاء في القاعة.

المكتبة

يحتوي القصر على جناح (مكتبة القصر) التي تحتوي على أكثر من 50,000 كتاب و1900 كتاب نادر لتشكل وجهة أساسية للباحثين عن مصادر معرفية تعنى بدولة الإمارات، وتشمل المراجع المختصة بالجوانب التاريخية والجغرافية ومراحل تطور الدولة في السياقات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتضم مكتبة القصر وثائق تتطرق إلى عدد من المواضيع في فن العمارة والتاريخ وعلم الأحياء وعلم الأجناس البشرية.

أبوابه للزوار

يذكر أن قصر الوطن يفتح أبوابه للزوار، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بعرض ضوئي وصوتي بعنوان "The Palace in Motion" ويستعرض مسيرة التقدم في دولة الإمارات عبر رحلة مرئية من ثلاثة فصول تنتقل بالزائر من تاريخ الدولة العريق إلى حاضرها المشرق، ورؤيتها لمستقبل أكثر ازدهاراً في حين يمكن لزوار القصر كذلك التجوّل في حدائقه الخارجية ومتابعة العرض الصوتي والضوئي الذي يمكن مشاهدته على مبنى القصر من الخارج.