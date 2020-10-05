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الشرقية.. 677 جولة على المراكز التجارية بالمنطقة تنتهي بـ21 مخالفة

للتأكد من مدى التزامها بالأنظمة تحقيقًا للبيئة الآمنة المتصدية لفيروس كورونا

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 677 جولة رقابية، منها 3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة؛ للنظر في آلية عملها ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ تحقيقًا للبيئة الآمنة المتصدية بوعيها لفيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 21 مخالفة، منها 9 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و11 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس في مساكن العمالة.

كما قامت بتنظيف وتعقيم وتطهير 767 موقعًا، بمشاركة 478 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7705 أطنان من النفايات، وأزالت 3931 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9404 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرارها بتكثيف جولاتها الرقابية؛ لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، من منطلق الحرص على سلامة المجتمع، بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية من أجل بيئة ومجتمع آمن صحيًّا.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. 677 جولة على المراكز التجارية بالمنطقة تنتهي بـ21 مخالفة
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 677 جولة رقابية، منها 3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة؛ للنظر في آلية عملها ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ تحقيقًا للبيئة الآمنة المتصدية بوعيها لفيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 21 مخالفة، منها 9 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و11 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس في مساكن العمالة.

كما قامت بتنظيف وتعقيم وتطهير 767 موقعًا، بمشاركة 478 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7705 أطنان من النفايات، وأزالت 3931 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9404 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرارها بتكثيف جولاتها الرقابية؛ لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، من منطلق الحرص على سلامة المجتمع، بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية من أجل بيئة ومجتمع آمن صحيًّا.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
12:19 PM

الشرقية.. 677 جولة على المراكز التجارية بالمنطقة تنتهي بـ21 مخالفة

للتأكد من مدى التزامها بالأنظمة تحقيقًا للبيئة الآمنة المتصدية لفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 677 جولة رقابية، منها 3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة؛ للنظر في آلية عملها ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ تحقيقًا للبيئة الآمنة المتصدية بوعيها لفيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 21 مخالفة، منها 9 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و11 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس في مساكن العمالة.

كما قامت بتنظيف وتعقيم وتطهير 767 موقعًا، بمشاركة 478 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7705 أطنان من النفايات، وأزالت 3931 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9404 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرارها بتكثيف جولاتها الرقابية؛ لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، من منطلق الحرص على سلامة المجتمع، بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية من أجل بيئة ومجتمع آمن صحيًّا.

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