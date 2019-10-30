النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انتبهوا لأبنائكم.. 9 نصائح لاستخدام أدوية الأطفال بأمان

ماذا عن أدوية البرد والسعال للأطفال أقل من 4 سنوات؟

قد يساعد الدواء في تخفيف الألم لدى الطفل أو القضاء على الحمى؛ ولكن إذا لم يُستخدم بشكل صحيح؛ قد يكون له تأثير معاكس.

وقدّم تقرير على موقع "CNN" بالعربية، 9 نصائح يجب وضعها في الاعتبار عند إعطاء الدواء لطفلك، وهي:

* إعطاء الجرعة الصحيحة

استخدم أداة القياس المرفقة بالعبوة، وبحسب توجيهات الطبيب.

* قراءة الملصقات بعناية

توضح هذه الملصقات ما يحتويه الدواء الموصوف، وكيفية استخدامه، وأي مخاطر ترافقه.

* أعط الجرعة بحسب الوقت الصحيح

أعط الدواء لطفلك بحسب التوجيهات، وإذا نسيت قم بإعطاء الجرعة عندما تتذكر، ثم انتظر عدد الساعات الموصى بها قبل إعطاء الجرعة التالية.

* تخزين الأدوية بشكل آمن

يجب إبقاء الأدوية بعيدًا عن الأنظار، وعن متناول الأطفال.

* التواصل مع مقدمي الرعاية

إذا كان لديك مربية أو جليسة أطفال أو يذهب طفلك إلى المدرسة، استخدم سجلًّا يوميًّا لمواعيد الدواء والجرعات، وشاركه مع كل من يعتني بطفلك.

* تخلص من الأدوية منتهية الصلاحية

الأدوية القديمة تفقد فاعليتها وقد تصبح خطيرة.

* لا تشارك الوصفات الطبية أبداً

لا يجب إعطاء الأطفال جرعة المضادات الحيوية الموصوفة لأشقائهم.

* توخَّ الحذر مع الأطفال الصغار

لا يجب إعطاء أدوية البرد والسعال للأطفال الذين تَقِل أعمارهم عن 4 سنوات إلا بوصفة طبية.

* الاستعداد لحالات الطوارئ

اتصل بالطوارئ في أي وقت تعرف فيه أو تشك أن طفلك تناول الكثير من الأدوية.

أدوية الأطفال

الرئيسية/ محطات

اعلان
انتبهوا لأبنائكم.. 9 نصائح لاستخدام أدوية الأطفال بأمان
سبق

قد يساعد الدواء في تخفيف الألم لدى الطفل أو القضاء على الحمى؛ ولكن إذا لم يُستخدم بشكل صحيح؛ قد يكون له تأثير معاكس.

وقدّم تقرير على موقع "CNN" بالعربية، 9 نصائح يجب وضعها في الاعتبار عند إعطاء الدواء لطفلك، وهي:

* إعطاء الجرعة الصحيحة

استخدم أداة القياس المرفقة بالعبوة، وبحسب توجيهات الطبيب.

* قراءة الملصقات بعناية

توضح هذه الملصقات ما يحتويه الدواء الموصوف، وكيفية استخدامه، وأي مخاطر ترافقه.

* أعط الجرعة بحسب الوقت الصحيح

أعط الدواء لطفلك بحسب التوجيهات، وإذا نسيت قم بإعطاء الجرعة عندما تتذكر، ثم انتظر عدد الساعات الموصى بها قبل إعطاء الجرعة التالية.

* تخزين الأدوية بشكل آمن

يجب إبقاء الأدوية بعيدًا عن الأنظار، وعن متناول الأطفال.

* التواصل مع مقدمي الرعاية

إذا كان لديك مربية أو جليسة أطفال أو يذهب طفلك إلى المدرسة، استخدم سجلًّا يوميًّا لمواعيد الدواء والجرعات، وشاركه مع كل من يعتني بطفلك.

* تخلص من الأدوية منتهية الصلاحية

الأدوية القديمة تفقد فاعليتها وقد تصبح خطيرة.

* لا تشارك الوصفات الطبية أبداً

لا يجب إعطاء الأطفال جرعة المضادات الحيوية الموصوفة لأشقائهم.

* توخَّ الحذر مع الأطفال الصغار

لا يجب إعطاء أدوية البرد والسعال للأطفال الذين تَقِل أعمارهم عن 4 سنوات إلا بوصفة طبية.

* الاستعداد لحالات الطوارئ

اتصل بالطوارئ في أي وقت تعرف فيه أو تشك أن طفلك تناول الكثير من الأدوية.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
10:27 AM

انتبهوا لأبنائكم.. 9 نصائح لاستخدام أدوية الأطفال بأمان

ماذا عن أدوية البرد والسعال للأطفال أقل من 4 سنوات؟

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,030

قد يساعد الدواء في تخفيف الألم لدى الطفل أو القضاء على الحمى؛ ولكن إذا لم يُستخدم بشكل صحيح؛ قد يكون له تأثير معاكس.

وقدّم تقرير على موقع "CNN" بالعربية، 9 نصائح يجب وضعها في الاعتبار عند إعطاء الدواء لطفلك، وهي:

* إعطاء الجرعة الصحيحة

استخدم أداة القياس المرفقة بالعبوة، وبحسب توجيهات الطبيب.

* قراءة الملصقات بعناية

توضح هذه الملصقات ما يحتويه الدواء الموصوف، وكيفية استخدامه، وأي مخاطر ترافقه.

* أعط الجرعة بحسب الوقت الصحيح

أعط الدواء لطفلك بحسب التوجيهات، وإذا نسيت قم بإعطاء الجرعة عندما تتذكر، ثم انتظر عدد الساعات الموصى بها قبل إعطاء الجرعة التالية.

* تخزين الأدوية بشكل آمن

يجب إبقاء الأدوية بعيدًا عن الأنظار، وعن متناول الأطفال.

* التواصل مع مقدمي الرعاية

إذا كان لديك مربية أو جليسة أطفال أو يذهب طفلك إلى المدرسة، استخدم سجلًّا يوميًّا لمواعيد الدواء والجرعات، وشاركه مع كل من يعتني بطفلك.

* تخلص من الأدوية منتهية الصلاحية

الأدوية القديمة تفقد فاعليتها وقد تصبح خطيرة.

* لا تشارك الوصفات الطبية أبداً

لا يجب إعطاء الأطفال جرعة المضادات الحيوية الموصوفة لأشقائهم.

* توخَّ الحذر مع الأطفال الصغار

لا يجب إعطاء أدوية البرد والسعال للأطفال الذين تَقِل أعمارهم عن 4 سنوات إلا بوصفة طبية.

* الاستعداد لحالات الطوارئ

اتصل بالطوارئ في أي وقت تعرف فيه أو تشك أن طفلك تناول الكثير من الأدوية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,188
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,765
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,218
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,390

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة