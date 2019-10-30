انتبهوا لأبنائكم.. 9 نصائح لاستخدام أدوية الأطفال بأمان

ماذا عن أدوية البرد والسعال للأطفال أقل من 4 سنوات؟

قد يساعد الدواء في تخفيف الألم لدى الطفل أو القضاء على الحمى؛ ولكن إذا لم يُستخدم بشكل صحيح؛ قد يكون له تأثير معاكس.

وقدّم تقرير على موقع "CNN" بالعربية، 9 نصائح يجب وضعها في الاعتبار عند إعطاء الدواء لطفلك، وهي:

* إعطاء الجرعة الصحيحة

استخدم أداة القياس المرفقة بالعبوة، وبحسب توجيهات الطبيب.

* قراءة الملصقات بعناية

توضح هذه الملصقات ما يحتويه الدواء الموصوف، وكيفية استخدامه، وأي مخاطر ترافقه.

* أعط الجرعة بحسب الوقت الصحيح

أعط الدواء لطفلك بحسب التوجيهات، وإذا نسيت قم بإعطاء الجرعة عندما تتذكر، ثم انتظر عدد الساعات الموصى بها قبل إعطاء الجرعة التالية.

* تخزين الأدوية بشكل آمن

يجب إبقاء الأدوية بعيدًا عن الأنظار، وعن متناول الأطفال.

* التواصل مع مقدمي الرعاية

إذا كان لديك مربية أو جليسة أطفال أو يذهب طفلك إلى المدرسة، استخدم سجلًّا يوميًّا لمواعيد الدواء والجرعات، وشاركه مع كل من يعتني بطفلك.

* تخلص من الأدوية منتهية الصلاحية

الأدوية القديمة تفقد فاعليتها وقد تصبح خطيرة.

* لا تشارك الوصفات الطبية أبداً

لا يجب إعطاء الأطفال جرعة المضادات الحيوية الموصوفة لأشقائهم.

* توخَّ الحذر مع الأطفال الصغار

لا يجب إعطاء أدوية البرد والسعال للأطفال الذين تَقِل أعمارهم عن 4 سنوات إلا بوصفة طبية.

* الاستعداد لحالات الطوارئ

اتصل بالطوارئ في أي وقت تعرف فيه أو تشك أن طفلك تناول الكثير من الأدوية.