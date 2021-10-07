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"تجارة القصيم" تحرر 4 مخالفات للإجراءات الاحترازية

نفّذت 8.208 جولات تفتيشية خلال شهر سبتمبر

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم خلال شهر سبتمبر 8.208 جولات تفتيشية؛ لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وحررت، خلال الجولات التي شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع، أربع مخالفات فورية وقامت بتطبيق العقوبات بخصوصها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تجارة القصيم" تحرر 4 مخالفات للإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم خلال شهر سبتمبر 8.208 جولات تفتيشية؛ لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وحررت، خلال الجولات التي شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع، أربع مخالفات فورية وقامت بتطبيق العقوبات بخصوصها.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
03:07 PM

"تجارة القصيم" تحرر 4 مخالفات للإجراءات الاحترازية

نفّذت 8.208 جولات تفتيشية خلال شهر سبتمبر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم خلال شهر سبتمبر 8.208 جولات تفتيشية؛ لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وحررت، خلال الجولات التي شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع، أربع مخالفات فورية وقامت بتطبيق العقوبات بخصوصها.

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